Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET yarın lider Beşiktaş'ı ağırlayacak - Son Dakika
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET yarın lider Beşiktaş'ı ağırlayacak

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ABB FOMGET, yarın saat 14.00'te Batıkent Futbol Sahası'nda lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde 2. sıradaki ABB FOMGET'in 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyeti; lider Beşiktaş'ın 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti var.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

ABB FOMGET Batıkent Futbol Sahası'ndaki müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.

Başkent ekibi, ligde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetiyle 2. sırada bulunuyor.

İstanbul ekibi ise 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle zirvede yer alıyor.

Kaynak: AA
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