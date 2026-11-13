Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET yarın lider Beşiktaş'ı ağırlayacak

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET yarın lider Beşiktaş'ı ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ABB FOMGET, yarın saat 14.00'te Batıkent Futbol Sahası'nda lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde 2. sıradaki ABB FOMGET'in 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyeti; lider Beşiktaş'ın 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti var.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.
ABB FOMGET Batıkent Futbol Sahası'ndaki müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.
Başkent ekibi, ligde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetiyle 2. sırada bulunuyor.
İstanbul ekibi ise 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle zirvede yer alıyor.
Kaynak: AA
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