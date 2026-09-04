Taha Akgül: Miniklerdeki yükseliş 15 yaş altı şampiyonada görülecek

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, göreve başladığından bu yana bir sistem oturtmak için uğraştıklarını belirterek "Nasıl ki altyapıdaki düşüşümüz bir anda olmadıysa yükselişimiz de bir anda olmayacak." dedi.

Aktif spor kariyerinin ardından başına geçtiği Türkiye Güreş Federasyonunda 2 yıla yakın süreyi geride bırakan Akgül, federasyon binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan olarak geride bıraktığı 20 ayda yaptıklarını özetleyen Akgül, "Geldiğimiz günden bu yana bir sistem oturtmanın peşindeyiz. Ciddi bir yapılanma içerisine girdik. Tabii bunun meyvelerinin alınmasının bir süreye ihtiyacı var. Nasıl ki altyapıdaki düşüşümüz bir anda olmadıysa yükselişimiz de bir anda olmayacak. İlk 15 yaş altı kategorisinde bir hareketlenme göreceğiz. Daha sonra 17 yaş altı, daha sonra 20 ve 23 yaş altında. Yatırım yaptığımız çocuklarımız, ilk Avrupa 15 Yaş Altı Şampiyonası'nda Allah'ın izniyle meyvelerini verecek." diye konuştu.

Temmuz ayında 8-14 yaşları arasındaki 10 binden fazla sporcunun katılmıyla Ankara'da düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'ndan çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Akgül, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük Türkiye şampiyonasını yaptık, katılım sayısı olarak bir rekora imza attık. Ankara Spor Salonu'nda müthiş bir coşkuyla bir festival gerçekleştirdik. Bütün yaş kategorilerinin en yeteneklilerini tespit ettik. Başta bakanlığımız olmak üzere sponsorlarımızın desteğiyle burayı finanse ettik ve çocuklarımıza çok ciddi bir destek sağladık. Ailelerimizin coşkusu, çocuklarımızın heyecanı muhteşemdi. Onların heyecanını artırmanın derdindeyiz. Mesela o festivalde ailelerimizden köşeye çıkanlar, müsabakanın kenarına kadar gelenler oldu. Biz bunların hepsine esneklik tanıdık. Çünkü ailelere bu işi sevdirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül, sömestr tatilinde de benzer bir şampiyona yapmayı planladıklarını aktararak "Sömestr tatilinde yapacağımız şampiyonaya Güreş Eğitim Merkezleri'ndeki çocukları dahil etmeyeceğiz. Kulüplerdeki çocuklarımız daha dezavantajlılar. Çünkü Güreş Eğitim Merkezleri'ndeki çocuklarımız çok iyi hazırlanıyorlar, iyi besleniyorlar, 365 gün antrenman yapıyorlar. Otomatikman kulüpten, ilden gelen çocuklara göre güçlü geliyorlar, daha sistematik geliyorlar. O yüzden onları bu işin içine dahil etmeyip bir Türkiye şampiyonası daha planlıyoruz sömestr tatilinde. Çünkü onlara ne kadar müsabaka yaptırırsak, ne kadar maç tecrübelerini artırırsak o kadar iyi olacak." yorumunu yaptı.

850 çocuğun katılımıyla yapılan kamplara da değinen Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 şehirde çocuklarımızı kampa aldık. Mardin'den Ordu'ya giden, Hakkari'den Sakarya'ya, Edirne'den Bingöl'e giden çocuklarımız arasında bir kültür kaynaşması oluyor. İlk kez denizi görenler, ilk kez havuza girenler oldu. Çocuklarımıza kamp süresi boyunca illerimizdeki, bölgedeki en iyi antrenörleri tahsis edip onların gelişim süreçlerini takip ediyoruz. Güreş Eğitim Merkezleri'ne buralardan çocuklarımızı seçiyoruz. Eğitim merkezlerine giren otomatikman zaten bizim sistemimize dahil oluyor. Sistemimize dahil olmayan çocuklarımızı gelişim kamplarıyla takip ediyoruz. Yani şampiyonayı yapmak için yapmıyoruz. Onların gelişimlerine de katkı sağlamak adına takiplerini bu gelişim kamplarıyla beraber devam ettiriyoruz. Kamplarımız Erzincan ve Bingöl'de devam ediyor."

Akgül, Hırvastistan'da düzenlenecek Balkan Gençler ve Yıldızlar Güreş Şampiyonası'na, Avrupa ve dünya şampiyonalarında güreşmeyen sporculardan oluşacak yaklaşık 200 kişilik bir kadroyla katılmayı planladıklarını da paylaştı.

"15 ve 17 yaş altında gelişim göremezsek bunun sorumlusu biziz"

Grekoromen ve serbest stil A milli takımlarının son durumunu değerlendirmesi istenen Taha Akgül, şunları kaydetti:

"Serbestte değişimi başlattık ama grekoromende çok tecrübeli kadroya sahibiz. Grekoromende de bir değişime ihtiyaç var. O değişimi sağlayacak kadrolar da gençler ve yıldızlar kadrosu. Ama orada da maalesef istediğimiz performansı henüz alamıyoruz. Müsabakalar olsun, kamplar olsun her şeyi yapıyoruz. Ama şimdi pandemi döneminde, 2019-2021 yılları arasında mecburen kamp açılamadı, turnuvaya gidilemedi. 2021-2024 yılları arasında yine kamplarında ve turnuvalarında eksiklikler yaşandı. 5 sene bakılmayan, ötelenen çocuklarımız maalesef şu anda bizim elimizde. Şimdi onlar dünya güreşinden rekabette biraz uzak kalmışlar ki maalesef böyle bir kabullenmişlik var. Çocuklar müsabakaya kabullenmiş çıkıyorlar, bu çok üzüyor bizi. O sebeple hesabımızın sorulması gereken kadro miniklerde; 14 yaş altı ve alt kategorilerde güreşen çocuklarımız. Ben hep her zaman söylüyorum; bu çocuklar eğer 4-5 sene sonra madalya alamazlarsa 15 ve 17 yaş altında gelişim göremezsek bunun sorumlusu biziz."

Akgül, övgüyle bahsettiği kadın güreşi hakkında ise "Kadın güreşini çok ayrı tutuyorum. Alttan da çok iyi çocuklarımız geliyor gerçekten. O anlamda da çok şanslıyız. Olimpiyat sürecinde en şanslı olduğumuz kadronun, kadın güreşi kadrosu olduğunu düşünüyorum. Onlardan Allah razı olsun. Çok iyi çalışıyorlar. Oranın da yine teknik heyet kadrosu çok iyi durumda. Akdeniz Oyunları'nda 6 final yaptılar, 4 altın madalya aldılar, tarih yazdılar. Hepsini çok tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Sakarya'da dünyanın bir numaralı güreş tesisini yapmak istiyoruz"

Başkan seçildiğinden beri hep sahada olmaya çalıştığını vurgulayan Akgül, tesisleşme çalışmlarına ilişkin soruya "Tesisleşme anlamında da tabii eksiklerimiz var. İdari binamıza Allah'a şükür yakın zamanda geçeceğiz. Türk güreşi, Ankara Ovacık'ta, 16 dönüm içerisinde güzel bir tesise kavuşuyor. Spor salonunun, ofisinin, bahçesinin olduğu güzel bir alana geçeceğiz ve gerçekten güreşe yakışan bir alan olacak. Onun dışında kamp eğitim merkezi anlamında eksiğimiz vardı. Elmadağ ve Sarıyer, uzun yıllardır bizde ama ihtiyaçlarımızı karşılamıyordu. Çünkü bizim aynı anda 12 yerde kampımız oluyor. Yani aynı anda 500-600 sporcumuz kampa giriyor. Tesis eksikliğimiz olduğundan otellere para ödemek zorunda kalıyoruz, devletimizin imkanları oraya gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bir tesis sözü verdi; Sakarya'da 44 dönüm arazi tahsisi aldık ve orası şu anda proje aşamasında. Bittiğinde dünyanın en büyük, en güzel güreş tesisi olacağını düşünüyorum. Allah'ın izniyle dünyanın bir numaralı güreş tesisi olacak ve uluslararası kamplar anlamında da çok fazla rağbet göreceğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

"Dünya şampiyonasının zor olacağının farkındayız"

Taha Akgül, 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki beklentilerine ilişkin de şunları söyledi:

"Şampiyonumuz (Rıza Kayaalp) iyi hazırlanıyor. Özellikle morali, motivasyonu yerinde. Durumu da fena değil, inşallah daha da iyi olacak. Rıza artık vücudunu idareli kullanmak zorunda. Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası gibi olmayacak. Daha zorlu rakiplerimiz var. Madalya açısından da daha zor geçeceğini biliyoruz. Geçen sene zaten çok kötü geçti. Bu sene yine işimizin zor olduğunu biliyoruz, farkındayız. Hatta Akdeniz Oyunları'nda 17 sıklette 15 madalya alındı. Şahane bir başarı gibi gözüküyor ama biz bunu çok abartmadık. Neden? Bir realite var; Avrupa, dünya, olimpiyat. Akdeniz Oyunları'ndaki başarıyla gurur duyuyorum ama bizim için kriter kesinlikle dünya ve olimpiyat. O yüzden temkinliyiz. Çocuklarımızın iyi mücadele edeceğini biliyoruz. Hepsinin durumu çok iyi, bütün takımlarımız iyi hazırlanıyorlar. Biz iyi niyetli olursak hocalarımız iyi niyetli olursa çocuklarımız da iyi niyetli olursa Allah'ın izniyle işimiz rast gider."