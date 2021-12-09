Üye Girişi
Tahir Kıran: Biz Fenerbahçe'nin arka bahçesi değiliz - Son Dakika

Tahir Kıran: Biz Fenerbahçe'nin arka bahçesi değiliz

09.12.2021 10:10
Tahir Kıran: Biz Fenerbahçe'nin arka bahçesi değiliz

"Trabzonspor'la aramızda olan gerginliği bitirmek için uğraşıyorum" - Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Fenerbahçe'nin arka bahçesi olmadıklarını söyledi.

" Trabzonspor'la aramızda olan gerginliği bitirmek için uğraşıyorum"

- Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Fenerbahçe'nin arka bahçesi olmadıklarını söyledi.

D Smart'ta yayınlananan Bol'ca Futbol programında Emre Bol'un konuğu Çaykur Rizespor'un başkanı Tahir Kıran oldu. Gündem oluşturacak sözler söyleyen Tahir Kıran'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hakemlerin şu anki performansından memnunum, yeter ki art niyetli olmasınlar. 30 maç kazanan takımın kazanacağı maksimum 5 milyon Euro."

"Galatasaray karşısında penaltı bulmuşsun. Durum 2-2 o penaltıyı atacaksın. Arada kendimizi de eleştirmemiz lazım."

"Gökhan Gönül gibi bir kaptanımız var. Gökhan sahada olduğu zaman takımın duruşu değişiyor. Selim Ay, Hamza hoca ile iyi bir ivme yakaladı. Gökhan başka takımlardan da teklif aldı. Gökhan bana dedi ki, başkanım ben Fenerbahçe'den ayrılacağım, hoca beni istemiyor, iki yıl daha futbol oynamak istiyorum dedi. Gökhan'ı herkes ister. Gökhan bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, bize çok faydalı olacağı günler olacaktır."

"İkisinin (Aziz Yıldırım ve Haluk Ulusoy) de kulakları çınlasın, ayrı ayrı severim. Geçenlerde Aziz Başkan ile konuştuk inşallah onunla en kısa zamanda yemek yiyeceğiz."

"Her takımın bir yönetiliş biçimi vardır, ben kendi kulübüme odaklanırım."

"Ben Burak Elmas'la da konuştum. Bu ne bizim, ne sizin yönetimiz tarafından gerçekleşen bir konu. Oğulcan için 1 milyon 200 bin Euro para ödenmiş. Ligin bitimine 6 hafta kala Oğulcan'ı kandırıp onu Galatasaray'a götürmüşler. Burak Elmas'a dedim ki bana kullanmayı düşünmediğin oyuncu ver, bu meseleyi bir şekilde çözelim. Oğulcan'a karşılık Yunus, Atalay ve Ali Yavuz Kol'un kiralık transferi konusunda anlaştık. Yunus ile Ali Yavuz Kol'u ilk maçta oynatmayı düşünmüştük. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı aradım dedim ki oyuncuyu oynatma, o da oynatmayacağını söyledi."

"Selim Ay, Konyaspor'un eski oyuncusu. Konya deplasmanına gittik. Konyaspor taraftarı Selim'i tribüne çağırdı. Gökhan Gönül'ü Fenerbahçe taraftarı tribüne çağırdı."

"Alper Potuk çok duygusal bir çocuk. Hamza hoca muhakkak ki destek olacaktır."

"Bugüne kadar hiçbir zaman kaybedilen bir maçtan sonra futbolcularımı azarlamadım. Olaylı Galatasaray maçından sonra bile soyunma odasında oyuncularımı tebrik ettim. Böyle futbol oynadığınız sürece sonuç önemli değil dedim."

"Fenerbahçe maçında atmosferden midir bilmiyorum fakat maça açılamadık."

"Biz Fenerbahçe maçına 3 puan almak için geldik fakat olmadı. Fenerbahçe'nin arka bahçesi değiliz. Yarın Galatasaray stadına da 3 puan için gideceğiz, Beşiktaş stadına da 3 puan için gideceğiz. Biz önümüzdeki maçların tamamına 3 puan için gideceğiz."

"3-5 kendini bilmezin yüzünden Trabzonspor ile Rizespor birbirine düşman olamaz. Ahmet Başkan da bu konuda benimle aynı düşünüyor. Biz hep birlikte maç izliyoruz, böyle yapa yapa bu dostluk halkası büyüyecek. Trabzonspor'la aramızda olan gerginliği bitirmek için uğraşıyorum."

"Ben başkanlığa seçilmeden önce de kadın futbol takımı kurmayı düşünüyordum. Biz de kadın futbol takımını kurduk. Her süper Lig takımının kadın futbol takımı olsa güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum. Kadın futbol maçlarına gitmeyi düşünüyorum."

"Biz Rizespor camiası olarak başkandan malzemecisine kadar bir ekibiz. Bu ekip doğru yerlerde doğru işler yaparsa doğru yerlerde olacağımıza inanıyorum."

"Hamza hocanın bize daha çok faydalı olacağını düşündüm. Hamza hoca işini bilen otoriter çok beğendiğim bir hoca. Kendisiyle anlaşmam 24 saat sürmedi."

"3 maçta alınacak galibiyetler ile her şey değişir. Daha çok şeyler değişecek."

"Gökhan Akkan ile alakalı beni kimse ciddi aramadı."


Trabzonspor, Tahir Kıran, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tahir Kıran: Biz Fenerbahçe'nin arka bahçesi değiliz - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tüylerin diken diken eden an! Alevler içinde kalan evde Türk bayrağına hiçbir şey olmadı 10:22 Tüylerin diken diken eden an! Alevler içinde kalan evde Türk bayrağına hiçbir şey olmadı
Sigaraya her gün zam! En ucuzu 14 Lira oldu 10:17 Sigaraya her gün zam! En ucuzu 14 Lira oldu Meclis'te AK Partili Alpay Özalan'ın yumruğunu kaldırdığı anlar objektiflere anbean yansıdı 10:13 Meclis'te AK Partili Alpay Özalan'ın yumruğunu kaldırdığı anlar objektiflere anbean yansıdı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı 08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık

Son Dakika Haberleri
10:16 Sigaraya her gün zam! En ucuzu 14 Lira oldu
10:13 Adana'da nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı saklandıkları gardıropta kıskıvrak yakalandı
10:13 Meclis'te AK Partili Alpay Özalan'ın yumruğunu kaldırdığı anlar objektiflere anbean yansıdı
10:09 Mesleki kodla erken emekli olabilirsiniz!
09:54 Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı
09:38 Omicron, Delta varyantından dört kat daha bulaşıcı çıktı
09:36 Üç Kuruş kadrosuna dahil oluyor! Aras Bulut İynemli'den hayranlarına güzel haber
09:18 Asgari ücrette gündem "asgari geçim indirimi" oranları! İşte eski ve yeni AGİ tablosu!
09:09 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti
09:03 Yöneylem Araştırma'dan seçim anketi: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önünde
Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi         
10:23
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası!         
10:22
Adana'da nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı saklandıkları gardıropta kıskıvrak yakalandı Adana'da nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı saklandıkları gardıropta kıskıvrak yakalandı         
10:14
Mesleki kodla erken emekli olabilirsiniz! Mesleki kodla erken emekli olabilirsiniz!         
10:09
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 10:28:26. #1.13#
SON DAKİKA: Tahir Kıran: Biz Fenerbahçe'nin arka bahçesi değiliz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement