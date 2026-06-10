Tahran'da 2026 Dünya Kupası Heyecanı - Son Dakika
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Tahran'da 2026 Dünya Kupası Heyecanı

Tahran\'da 2026 Dünya Kupası Heyecanı
10.06.2026 21:05
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İran'da 2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklar sürerken, Milli Takım'a büyük ilgi var.

ABD arasında yaşanan gerginliğin gölgesinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası için başkent Tahran'da heyecan sürüyor.

Futbolun ilgiyle takip edildiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda özellikle ABD'de mücadele etmesi nedeniyle büyük heyecan yaşanıyor.

Kentte bir caddeye yerleştirilen dev Dünya Kupası heykeli başkentlilerden yoğun ilgi görürken, alışveriş merkezlerinde satışa sunulan Dünya Kupası ve İran Milli Takımı temalı ürünler de büyük rağbet görüyor.

Başkentteki İnkılap Meydanı'nda İran Milli Takımı için düzenlenen uğurlama töreninde tanıtılan yeni milli takım forması da halkın beğenisini topluyor.

İran Milli Takımı'nın maç takvimi

İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı ise şu şekilde:

16 Haziran Salı : 04.00 İran-Yeni Zelanda (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

21 Haziran Pazar: 22.00 Belçika-İran (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

27 Haziran Cumartesi: 06.00 Mısır-İran (Seattle Stadı-Seattle)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tahran'da 2026 Dünya Kupası Heyecanı - Son Dakika

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