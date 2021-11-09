Üye Girişi
Takım arkadaşını tekme tokat dövdü - Son Dakika

Takım arkadaşını tekme tokat dövdü

09.11.2021 10:59

Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında sahada yaşanan kavganın bir benzeri Denizli'de yaşandı. Süper Amatör Ligi takımlarından Değirmenönüspor'un Buldan maçında Doğukan Kesikbaş ve Mehmet Atalay arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü. Mehmet Atalay yere düşen arkadaşına tekme tokat saldırdı. Sahaya polis girmek zorunda kaldı.

Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında sahada yaşanan kavganın bir benzeri Denizli'de cereyan etti. Süper Amatör Lig'de mücadele eden Değirmenönüspor'un iki futbolcusu, pas atmama tartışmasının ardından maçın ortasında tekme tokat kavga etti.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Denizli Süper Amatör Lig A Grubu 4. haftasında Değirmenönüspor ile Buldan Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın 87. dakikasında Değirmenönüsporlu Doğukan Kesikbaş ve Mehmet Berke Atalay arasında şiddetli bir gerginlik yaşandı.
İki takım arkadaşı arasında pas atmama yüzünden başlayan sözlü tartışma, bir anda yumruklu kavgaya düştü. Sinirlerine hakim olamayan Mehmet Berke Atalay, itişme sırasında yere düşen takım arkadaşı Doğukan Kesikbaş'ı tekmeledi.

EMNİYET GÜÇLERİ ARAYA GİRDİ

Taraftarların gözü önünde yaşanan tekme tokatlı kavgaya ilk müdahaleyi iki futbolcunun takım arkadaşları yaptı. Emniyet güçleri, yedek futbolcular ve teknik heyetin müdahalesiyle güçlükle birbirinden uzaklaştırılan oyuncular, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Sahadan çıkarlarken dahi oldukça sinirli oldukları gözlenen futbolcuların arasında yaşanan gerilim, soyunma odasında da devam etti.

Kerem Aktürkoğlu, Doğukan, Denizli, Marcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Takım arkadaşını tekme tokat dövdü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

E-ticaret uygulamasına üye oldu, 11:02 E-ticaret uygulamasına üye oldu, "Satış yaptıkça komisyon alacaksınız" vaadine kanıp 75 bin lira dolandırıldı Kamyon kamyonete çarptı; feci kazada baba yaralandı, kızı öldü 10:55 Kamyon kamyonete çarptı; feci kazada baba yaralandı, kızı öldü Son Dakika! Güne yükselişe başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor 10:42 Son Dakika! Güne yükselişe başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor
Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor 10:26 Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz 10:09 Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı 09:39 Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı
Belediye Meclisinde 09:03 Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması! Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor 08:00 Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor

Son Dakika Haberleri
10:59 Azerbaycan tezkeresi kabul edilirse TSK, 1 yıl daha bölgede kalacak
10:59 Takım arkadaşını tekme tokat dövdü
10:56 Son Dakika: ByLock'un lisans sahibi David Keynes yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı
10:42 Ekrem İmamoğlu'na 4 yıl hapis isteniyor!
10:41 Son Dakika! Güne yükselişe başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor
10:26 Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor
10:23 "Beni aldatıyorsun" dedi karısını şarj kablosuyla bağladı, bacaklarına kalem batırdı
10:16 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:08 Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz
10:06 150 yıldır duran kutudan 15 milyon yıl önce yaşamış salyangozlar çıktı
Evinin çatısını temizlerken kaldırdığı örtünün altında buldu, paha biçilemez esere müze el koydu Evinin çatısını temizlerken kaldırdığı örtünün altında buldu, paha biçilemez esere müze el koydu         
11:02
Son Dakika: ByLock'un lisans sahibi David Keynes yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı Son Dakika: ByLock'un lisans sahibi David Keynes yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı         
10:57
Ekrem İmamoğlu'na 4 yıl hapis isteniyor! Ekrem İmamoğlu'na 4 yıl hapis isteniyor!         
10:43
ABD askerine verildikten sonra kaybolan Afgan bebek bulunamıyor ABD askerine verildikten sonra kaybolan Afgan bebek bulunamıyor         
10:35
Edirne merkezli Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon!         
10:13
Üç Kuruş dizisinde Kartal'ın romanların uğradığı haksızlıkları gözler önüne sermesi ses getirdi Üç Kuruş dizisinde Kartal'ın romanların uğradığı haksızlıkları gözler önüne sermesi ses getirdi         
09:40
Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı! 1550 personel katılıyor Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı! 1550 personel katılıyor         
09:12
Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı         
08:20
Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları         
07:17
Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti         
00:50
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 11:07:37. #1.12#
SON DAKİKA: Takım arkadaşını tekme tokat dövdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement