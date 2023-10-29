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Beşiktaş'ta bir yıldız daha sakatlandı! Valentin Rosier, Gaziantep maçının kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

Beşiktaş'ta bir yıldız daha sakatlandı! Valentin Rosier, Gaziantep maçının kadrosundan çıkarıldı

Son Güncelleme: 29.10.2023 17:57

Beşiktaş, Fransız futbolcu Valentin Rosier'de yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularının saptandığını açıkladı. Rosier, sağlık durumu sebebiyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş, Fransız futbolcu Valentin Rosier'de yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptandığını açıkladı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş Kulübü, Valentin Rosier'in hastalık sebebiyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Valentin Rosier, Gaziantep FK, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta bir yıldız daha sakatlandı! Valentin Rosier, Gaziantep maçının kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta bir yıldız daha sakatlandı! Valentin Rosier, Gaziantep maçının kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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