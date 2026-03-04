Takımdan ayrılıyor mu? Lucas Torreira gelecekle ilgili kararını canlı yayında duyurdu - Son Dakika
Takımdan ayrılıyor mu? Lucas Torreira gelecekle ilgili kararını canlı yayında duyurdu

Takımdan ayrılıyor mu? Lucas Torreira gelecekle ilgili kararını canlı yayında duyurdu
04.03.2026 21:55
Takımdan ayrılıyor mu? Lucas Torreira gelecekle ilgili kararını canlı yayında duyurdu
Ünlü futbolcu Lucas Torreira, takımdaki geleceği hakkında önemli bir açıklama yaptı. Canlı yayında konuşan Torreira, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda belirsizliği ortadan kaldırdı. Futbolseverler, Torreira'nın açıklamalarını merakla bekliyordu.

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, ülkesindeki bir programın canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu. Uruguaylı orta saha oyuncusu, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini ve Türkiye'de mutlu olduğunu ifade etti.

"AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Adının farklı takımlarla anılması hakkında konuşan Lucas Torreira, "Beni seven yerde oynuyorum ve bugün beni seven ve bana oynama özgürlüğü veren kulüp Galatasaray. Buradan ayrılmak istemiyorum, tarih yazmaya devam etmek istiyorum." dedi.

Takımdan ayrılıyor mu? Lucas Torreira gelecekle ilgili kararını canlı yayında duyurdu

"TÜRKİYE'DE MUTLUYUM"

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, "Uruguay'a taşınmak istiyorum. Evimi çok özlüyorum ama ülkede oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Türkiye'de çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

Takımdan ayrılıyor mu? Lucas Torreira gelecekle ilgili kararını canlı yayında duyurdu

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Torreira bu sezon 35 maçta sahaya çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

    Yorumlar (1)

  • erdal yıldız erdal yıldız:
    eeeee tabi memnun kalırsın.Dort yıldan beri hakemler sayesinde şampiyon oluyorsunuz sana dört yıldan beri bir kırmızı verilmedi.Biyle kolay ligi netdn bulursun 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
