Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi - Son Dakika
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Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi

06.07.2022 21:20
Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi

Galatasaray'a transfer edilen ancak sakatlıklar sebebiyle beklenilen performansı sergileyemeyen Sacha Boey'in, takımdan ayrılmak için bonservisini istemesi sarı-kırmızılı yönetimi kızdırmıştı. Bu olay sonrası Fransız futbolcunun kalp emojisi koyarak Fatih Terim fotoğrafı paylaşması dikkat çekti.

Teknik direktörlüğe Okan Buruk'un gelmesinin ardından Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular da netleşmeye başlıyor. Bu isimlerin başında gelen Sacha Boey yaptığı son paylaşımda Fatih Terim'i adeta özlediğinin mesajını verdi.

FATİH TERİM'İN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Kendisine takım bulması istenen Sacha Boey'in bonservisini istemesi Galatasaray yönetimini kızdırmıştı. Fransız futbolcu son yaptığı paylaşımla adeta Fatih Terim'in olduğu günleri özlediğinin sinyalini verdi. Fatih Terim fotoğrafını kalp emojileriyle paylaşan Sacha Boey, deneyimli hocanın kendisinde ayrı bir yere sahip olduğunu gözler önüne serdi.

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