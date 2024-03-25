Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe\'de kritik toplantı

KKTC Başbakanı Üstel, Türk Karate Milli Takımı'nın ülkede kamp yapmasından memnuniyet duyduğunu belirtti

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türk Karate Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için ülkesinde kamp yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye üzerinden dünyanın uyguladığı izolasyonları bertaraf ettiklerini söyledi. Türk Karate Milli Takımı'nın KKTC'de kamp yapmasının önemini vurgulayan Üstel, Türkiye'deki diğer federasyonlar ve kulüpleri ülkeye davet etti. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz ise KKTC'ye başarılı sporcular ile kamp yapmaya geldiklerini belirterek, bu kampın bir diğer özelliğinin iki Kıbrıs gazisi ile bir arada olmak olduğunu ifade etti. Türk Karate Milli Takımı'nın KKTC'de kamp yapmasının dünyaya güzel bir mesaj olduğunu vurgulayan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Kıbrıs Türklerine moral verdiğini söyledi.