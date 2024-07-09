Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın ünlü futbolcuya boşanma davası açtığı öne sürüldü.
Ciudad Magazin tarafından aktarılan bilgilere göre Wanda, Icardi'ye boşanma davası açtı. Arjantin basınına açıklama yapan Laura Ubfal ise Nara ve Icardi için, "Wanda Nara'nın Avukatı Ana Rosenfeld, 'Wanda'nın bu kararı uzun zamandır vermek istediğini' söyledi." ifadelerini kullandı.
Arjantinli model Wanda Nara eşi Mauro Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Galatasaray yıldızı Icardi ise Nara'yı takip etmeye devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı - Son Dakika
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