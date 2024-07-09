Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı - Son Dakika
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Spor

Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, ünlü futbolcuya boşanma davası açtı. Nara, Icardi'yi sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi bıraktı.

09.07.2024 09:03
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın ünlü futbolcuya boşanma davası açtığı öne sürüldü.

WANDA NARA BOŞANMA DAVASI AÇTI

Ciudad Magazin tarafından aktarılan bilgilere göre Wanda, Icardi'ye boşanma davası açtı. Arjantin basınına açıklama yapan Laura Ubfal ise Nara ve Icardi için, "Wanda Nara'nın Avukatı Ana Rosenfeld, 'Wanda'nın bu kararı uzun zamandır vermek istediğini' söyledi." ifadelerini kullandı.

TAKİPTEN DE ÇIKTI

Arjantinli model Wanda Nara eşi Mauro Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Galatasaray yıldızı Icardi ise Nara'yı takip etmeye devam ediyor.

Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı
Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı
Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı
Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi\'ye boşanma davası açtı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sosyal Medya, Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı - Son Dakika

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