Talas Belediyespor'da ayrılık - Son Dakika
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Talas Belediyespor'da ayrılık

Talas Belediyespor\'da ayrılık
15.07.2026 13:00  Güncelleme: 13:02
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Kayseri amatör kulübü Talas Belediyespor'un başarılı antrenörü Uğur Bozkurt, karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldığını duyurdu.

Talas Belediyespor Kulübü antrenörü Uğur Bozkurt takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kayseri amatörünün lokomotif kulüplerinden biri olan ve adından her sezon adından söz ettiren Talas Belediyespor'da yeni sezon öncesi ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli takımın her kategorisinde görev alan antrenör Uğur Bozkurt ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Tecrübeli ve başarılı antrenör Uğur Bozkurt yaptığı paylaşımda, "Her gün hikayenin bir sonu vardır. Yıllardır büyük bir gururla görev yaptığım kulübümle bugün yollarımızı ayırıyoruz. Bu süreçte birlikte sayısız Kayseri şampiyonluğu, 2 Türkiye Şampiyonluğu ve Türkiye dördüncülüğü elde ettik. Ancak benim için en büyük kazanım, sporcularımın gelişimine katkı sunabilmek oldu. Başta Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve Kulüp Müdürümüz Sabri Gülmez olmak üzere; tüm kulüp çalışanlarımıza, birlikte çalıştığım antrenör arkadaşlarıma ve bana güvenen tüm sporcularıma teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin; benden yana helal olsun. Hoşça kalın" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Talas Belediyespor'da ayrılık - Son Dakika

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