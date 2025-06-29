Talas Belediyespor U15 Türkiye Futbol Şampiyonu Oldu

U15 Türkiye Futbol Şampiyonası gerçekleştirildi. Final maçında Samsun Kadıköyspor'u 4-2 mağlup eden Talas Belediyespor şampiyon oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Altyapı Gelişim Ligi çerçevesinde mücadele eden Talas Belediyespor, kupanın sahibi oldu. Zonguldak'ta dün oynanan yarı final maçında Bursa ekibi Yeni Karamanspor'u penaltı atışları ile mağlup ederek finale yükselen Talas Belediyespor, bugün de Samsun Kadıköyspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler; Zonguldak Kemal Kökal Stadyumun'da oynanan ve ilk yarısını 3-1 önde tamamladığı Kadıköyspor maçının ikinci yarısında bir gol daha buldu ve sahadan 4-2'lık skor üstünlüğünü ile ayrılarak şampiyon oldu.

Maçın ardından düzenlenen tören ile kupa ve madalyasını alan Talas Belediyespor U15 takımı büyük sevinç yaşadı. - KAYSERİ