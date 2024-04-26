Talasgücü Belediyespor Altyapı Takımları Başarılarıyla Göğsü Kabartıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Talasgücü Belediyespor Altyapı Takımları Başarılarıyla Göğsü Kabartıyor

Talasgücü Belediyespor Altyapı Takımları Başarılarıyla Göğsü Kabartıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Sporcu Fabrikası projesinin bir parçası olan Talasgücü Belediyespor altyapı takımları, elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. U14 takımı Türkiye Şampiyonu olurken, diğer takımlar da Kayseri şampiyonu ve grup birincisi oldu.

26.04.2024 12:04  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın önemli projelerinden Sporcu Fabrikası'nın bir parçası olan Talasgücü Belediyespor altyapı takımları, elde ettikleri başarılarla göğüsleri kabartmaya devam ediyor. Talasgücü Belediyespor'un U14 takımı Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atarken 3 altyapı takımı Kayseri şampiyonu, 2 takımı ise grup birincisi olarak başarılı bir sezon geçirdi.

Geçen yıl A takımı tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lige çıkarak büyük bir başarıya imza atan Talasgücü Belediyespor'da alt yaş kategorilerinde de şampiyonlukların arkası kesilmiyor. Başkan Yalçın'ın özel olarak ilgilendiği sporcu fabrikası projesi yeni başarılarla devam ederken, sarı lacivertli ekibin U14, U16 ve U18 takımları Kayseri şampiyonu olarak zirveye çıktı. U15 ve U17 takımları da grup birinciliği elde etti.

U14 Türkiye Şampiyonu

U14 takımı geçtiğimiz günlerde Bolu'da oynan dörtlü finalin ardından İstanbul Kartalspor'u 3-1 yenerek Türkiye şampiyonu olmuş, Başkan Yalçın şampiyon takımı gece yarısı karşılayarak tebrik etmişti. U16 takımı ise grubunu birinci tamamlayarak Kayseri şampiyonluğunu kazanırken, U18 takımı da geçen yılın U17 Türkiye şampiyonu olan Elazığ İl Özel İdarespor'u 1-0 mağlup ederek Sivas grubunda finale kaldı. Her kademede adından söz ettiren Talasgücü'nün U11, U12 ve U13 takımları da önümüzdeki hafta oynanacak ilk kademe maçlarına hazırlanırken, gruplarını birincilikle tamamlayan U15 ile U17 takımları ise Kayseri şampiyonluğu için gelecek hafta oynanacak maçları bekliyor.

Başkan Yalçın'dan kutlama

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, "Gençlere yapmış olduğumuz yatırımın karşılığını toplamaya devam ediyoruz. Yüz ağartan projelerimiz arasında Sporcu Fabrikası vardı. Bunun bir parçası olan Talasgücü Belediyesporumuzun altyapısı adeta Şampiyonluk Fabrikası oldu. A takımımız Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lig'e yükselme başarısını elde ederek gençlerimize örnek oldu. U14 takımımız Türkiye şampiyonu oldu. Diğer yaş gruplarında da hem il hem bölge şampiyonluklarımız arka arkaya geliyor. Her kademedeki şampiyonluklarda emeği olan hem sporcu kardeşlerimize hem de teknik heyetimize teşekkür ediyor, gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Kayseri, Türkiye, Talas, Yerel Haberler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor Altyapı Takımları Başarılarıyla Göğsü Kabartıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
10:37 IBAN kiralayanlar dikkat Bakanlık harekete geçti IBAN kiralayanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:45:24. #1.11#
SON DAKİKA: Talasgücü Belediyespor Altyapı Takımları Başarılarıyla Göğsü Kabartıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement