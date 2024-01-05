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Talasgücü Belediyespor Antalya kampına başladı - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor Antalya kampına başladı

TFF 3.Lig 1.Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısına hazırlık için Antalya'da kampa girdi. İlk etap çalışmalarını Kayseri'de tamamlayan takım, 10 gün boyunca Antalya'da çift antrenman yapacak ve 3 hazırlık maçı oynayacak.

Talasgücü Belediyespor Antalya kampına başladı
05.01.2024 - 10:45,
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Talasgücü Belediyespor'un 10 gün sürecek olan Antalya kampı dün itibarıyla başladı.

TFF 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanıyor. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 3. Liginde ilk yarıyı 16 puanla tamamlayan sarı lacivertliler ligin ikinci yarısından umutlu. 10 gün boyunca Antalya'da günde çift antrenman yapacak çalışmalarını sürdürecek olan Talasgücü Belediyespor 3 hazırlık maçı oynayacak.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, " 2.etap kamp çalışmalarımız başladı. TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden takımımız ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. İlk etap çalışmalarını Kayseri'de tamamlayan takımımız ikinci etap çalışmalarına Antalya'da start verdi. Takımımız ikinci etap çalışmalarında 3 hazırlık maçı oynayacak" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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