Talasgücü Belediyespor, Arguvanspor\'u 3-0 mağlup etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, sahasında Malatya Arguvanspor'u farklı mağlup etmenin sevincini yaşadı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor sahasında Malatya temsilcisi Arguvanspor'u 3-0 mağlup etmenin mutluluğu ve morali içerisinde. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında bulduğu goller ile galibiyete ulaşan sarı lacivertli ekipte, maç sonrası Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyunu iyi forse ettik. İkinci yarıda goller bularak sonuca gittik" dedi.

Teknik Direktör Halil Aslan da, "Rakibimiz hiç 3 golle mağlup olmamış. İlk kez bunu biz başardık. Tabiki önemli olan bizim 3 puanı almamızdı. Bunu başardığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ