Tam 15 yıl sonra geri döndü! İşte Edin Dzeko\'nun yeni takımı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve son olarak Fiorentina'da oynayan Edin Dzeko'nun yeni adresi resmen belli oldu. Tecrübeli golcü, Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Schalke 04 Kulübü, Edin Dzeko'nun transferini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersekli futbolcuyla yapılan sözleşmenin 16 maçlık bir süreyi kapsadığı belirtildi.

ALMANYA'YA 15 YIL SONRA DÖNDÜ

2007-2011 yılları arasında Wolfsburg forması giyerek Avrupa futbolunda yıldızlaşan Edin Dzeko, bu transferle birlikte Almanya'ya 15 yıl aradan sonra geri dönmüş oldu.

SCHALKE ZİRVEDE

Schalke 04, 2. Bundesliga'da geride kalan 18 hafta sonunda topladığı 38 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Kulüp, Dzeko transferiyle şampiyonluk hedefini güçlendirmeyi amaçlıyor. Edin Dzeko, bu sezon Fiorentina formasıyla 18 resmi maçta 722 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.