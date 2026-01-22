Tam 15 yıl sonra geri döndü! İşte Edin Dzeko'nun yeni takımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tam 15 yıl sonra geri döndü! İşte Edin Dzeko'nun yeni takımı

Haberin Videosunu İzleyin
Tam 15 yıl sonra geri döndü! İşte Edin Dzeko\'nun yeni takımı
22.01.2026 15:30  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tam 15 yıl sonra geri döndü! İşte Edin Dzeko\'nun yeni takımı
Haber Videosu

Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, Almanya 2. Bundesliga lideri Schalke 04 ile 16 maçlık sözleşme imzaladı. Dzeko, bu transferle birlikte 15 yıl sonra Almanya'ya geri döndü.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve son olarak Fiorentina'da oynayan Edin Dzeko'nun yeni adresi resmen belli oldu. Tecrübeli golcü, Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Schalke 04 Kulübü, Edin Dzeko'nun transferini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersekli futbolcuyla yapılan sözleşmenin 16 maçlık bir süreyi kapsadığı belirtildi.

ALMANYA'YA 15 YIL SONRA DÖNDÜ

2007-2011 yılları arasında Wolfsburg forması giyerek Avrupa futbolunda yıldızlaşan Edin Dzeko, bu transferle birlikte Almanya'ya 15 yıl aradan sonra geri dönmüş oldu.

SCHALKE ZİRVEDE

Schalke 04, 2. Bundesliga'da geride kalan 18 hafta sonunda topladığı 38 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Kulüp, Dzeko transferiyle şampiyonluk hedefini güçlendirmeyi amaçlıyor. Edin Dzeko, bu sezon Fiorentina formasıyla 18 resmi maçta 722 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.

Bundesliga, Fenerbahçe, Edin Dzeko, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tam 15 yıl sonra geri döndü! İşte Edin Dzeko'nun yeni takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ates null Ates null:
    Bu futbol oynama ısrarı niye,git torun pış pışlasana 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga
Edin Dzeko imza yolunda Edin Dzeko imza yolunda
Yeni tarzı Macron’u Trump’ın diline düşürdü Konuşmasına ara verip dalgasını geçti Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:24
Gözaltına alınan Tuğyan’ın sevgilisi Kervan Eminoğlu’na bu fotoğraf soruldu
Gözaltına alınan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:24
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 16:31:57. #7.11#
SON DAKİKA: Tam 15 yıl sonra geri döndü! İşte Edin Dzeko'nun yeni takımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.