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Tam 4 eksik! Galatasaray'ın Samsunspor kafilesi belli oldu - Son Dakika
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Spor

Tam 4 eksik! Galatasaray'ın Samsunspor kafilesi belli oldu

Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'ndan dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech kadroya dahil edilmedi.

01.02.2024 16:47  Güncelleme: 17:12
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Samsunspor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray'da maçın kadrosu açıklandı.

4 YILDIZ KADRODA YOK

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda sakatlıkları devam bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira yer almadı. Galatasaray'da ayrıca Afria Kupası'na giden ve henüz dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech de kadroya dahil edilmedi.

İşte sarı-kırmızılıların kadrosu;

Tam 4 eksik! Galatasaray'ın Samsunspor kafilesi belli oldu
Tam 4 eksik! Galatasaray\'ın Samsunspor kafilesi belli oldu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (1)

  • Turan BAKIR: Büyük takım olmak istiyorsan büyük oyuncularını satmayacaksin.Bu şu anlama geliyor, munihle ne kadar oynarsan oyna, hep eleneceksinnn. 19 3 Yanıtla

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tam 4 eksik! Galatasaray'ın Samsunspor kafilesi belli oldu - Son Dakika
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