Bu adam 70 yaşında! 32 senedir yaptığını duyanlar inanamıyor

Futbol dünyasında eşine az rastlanır bir istikrar örneği dikkat çekiyor.

32 YILLIK GÖREV SÜRESİ

Güney Afrika ekibi Jomo Cosmos'un başında bulunan Jomo Sano, tam 32 yıldır aynı takımda teknik direktörlük yapıyor. Bu süre, modern futbolun en uzun görev sürelerinden biri olarak öne çıkıyor.

70 YAŞINDA GÖREVİNİN BAŞINDA

70 yaşındaki deneyimli teknik adam, yıllara meydan okuyarak görevini sürdürmeye devam ediyor. Sano'nun kulübe olan bağlılığı, futbol dünyasında takdir topluyor.

NADİR GÖRÜLEN İSTİKRAR

Günümüz futbolunda teknik direktörlerin sık sık değiştiği düşünüldüğünde, bu uzun süreli birliktelik "istikrarın simgesi" olarak yorumlanıyor.