Tanju Çolak: Osimhen'le Çift Forvet Oynardım

19.08.2025 18:59
Tanju Çolak, futbol performansını değerlendirerek Osimhen'le çift forvet oynayacağını söyledi.

Avrupa gol kralı ve Altın Ayakkabı sahibi eski milli futbolcu Tanju Çolak, en iyi döneminde şu anda sahada olsa Victor Osimhen ile çift forvet oynayacağını, Mauro Icardi'nin ise yedek bekleyeceğini söyledi.

"Birbirimize Candan Bağlıyız Samsun, Hedef 1919 Kan Bağışı Kampanyası"na destek vermek için memleketi Samsun'a gelen eski milli futbolcu Tanju Çolak, burada kan bağışı yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu. Tüm vatandaşları kan bağışına davet eden Çolak, Samsunspor ve Galatasaray gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"Icardi ve Osimhen'in altın ayakkabısı yok"

Şu anda aktif futbolcu olsa Galatasaray'da ilk 11 oynayacağını iddia eden Tanju Çolak, " İsviçre'deki istatistik kurumu, dünyadaki en iyi 48 futbolcu arasında beni gösteriyor. Şu anda Galatasaray'da olsam ilk 11'de oynardım. Galatasaray'a çok önemli golcüler geldi. Birinin altın ayakkabısı yok. Hiçbirinin dünyadaki 48 efsaneden biri diye lugatı da yok. Ama bunların hepsi bende var. Ben söylemiyorum bunu. Şimdi ben soruyorum; Icardi'de altın ayakkabı var mı? Osimhen'in altın ayakkabısı var mı? Dünyadaki 48 efsaneden biri mi? Yok. Ama büyük futbolcular mı? Evet. Günümüzün şartlarında güzel oynuyorlar mı? Evet. Görevlerini iyi yapıyorlar mı? Evet. En önemlisi Galatasaray'ı şampiyon yapıyorlar arkadaşlar. Bu çok değerli, çok önemli. Şimdi onlara öyle bakmamak lazım. Bugünün futboluna bakmak lazım. Oynar mıydık, oynardık. Gol atar mıydık, atarız. Yani bizimkisi melakeleşmiş artık. Çünkü çok çalışıyoruz. Bir kere ben çok çalışıyorum. Her idman sonrası en az 45 dakika antrenman yapıyordum. Gol vuruşu, voleydi, kafa vuruşuydu, rövaşataydı bunları yapmak çok önemli. Daha doğrusu en önemlisi işini sevmek önemli. İşini seviyorsan başarılısın arkadaş. Sevmiyorsan başarılı olma şansın yok, yok, yok" dedi.

"Osimhen'le çift forvet oynardık"

En iyi haliyle şu an aktif futbol oynasa kendisini direkt ilk 11'e yazacağını da dile getiren Çolak, "Şöyle olabilir, çift santrafor oynardık. Osimhen'le ikimiz oynayabiliriz. ve ya baktık Osimhen sakat, Icardi'yle ikimiz oynarız. 'Tanju Çolak yaşlanmış, Icardi ile Osimhen oynasın' deriz. Yoluna bakarız, maça bakarız, gol atarsa da alkışlarız, gurur duyarız. Önemli olan bu Türk halkına bir şeyler verebilmek. Gelenlerin yaşı da düştü artık dikkat edin. Osimhen 26 yaşında, Icardi 28-29 yaşında geldi. Eskiden bize 32 yaşından daha aşağıda futbolcu gelmezdi ki. Yani bir değişim var. Bu değişime de ayak uydurmak lazım. Osimhen, Icardi, Barış Alper'in performansı, Yunus'un performansı çok değerli" diye konuştu.

Çolak, Samsunspor'un geçen sezon başarılı bir sezon geçirdiğini, bu sezona da bu başarının tesadüf olmadığını kanıtlamak için 2'de 2 yapmanın önemli olduğunu vurgulayarak, kırmızı-beyazlılara Avrupa ve diğer kulvarlarda başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

