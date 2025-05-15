Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Dursun Özbek\'ten Okan Buruk\'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan, Süper Lig'de de şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk'a büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor. Başkan Özbek'in Okan Buruk ile kupa finalinden sonra görüşerek ''Bunu fazlasıyla hak ettin. Seneye kimi istiyorsan o oyuncuyu sana alacağım'' dediği öğrenildi.

15.05.2025 21:11
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla devirip Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de de pazar günü Kayserispor karşısında 1 puan alması durumunda 25. lig şampiyonluğunu ilan edecek. Bu doğrultuda Başkan Dursun Özbek'ten Teknik Direktör Okan Buruk'a büyük bir jest geldi.

''KİMİ İSTİYORSAN ALACAĞIM''

Türkiye Kupası maçının ardından Okan Buruk ile bir araya gelen Başkan Özbek, deneyimli hocaya bir müjde verdi. Özbek, muhtemel yaşanacak iki şampiyonluğun ödülü olarak Okan Buruk'a istediği bir transferi yapma şansı tanıdı.

İkilinin arasında geçen konuşmada Özbek'in ''Sezon başından beri sana olan güvenim tamdı. Sonunda başardık. Bunu fazlasıyla hak ettin. Seneye kimi istersen o oyuncuyu ne pahasına olursa olsun sana alacağım.'' dediği öğrenildi.

TARAFTAR OSIMHEN'İ İSTİYOR

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarlardan Dursun Özbek'e çağrı geldi. Karşılaşmanın 3-0 olduğu esnada Dursun Özbek'e seslenen Sarı-kırmızılı taraftarlar ''Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor'' tezahüratlarında bulundu. Okan Buruk'un Dursun Özbek'in bu jestinde hangi oyuncuyu transfer etmek isteyeceği merak konusu olmaya başladı.

Türkiye Kupası, Dursun Özbek, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Serkan Yalçın:
    haram kara para bol tâbi yaparsınız şikeciler 10 131 Yanıtla
    Osman Kaan:
    Haram parayı en iyi başkanınız bilir, çanta canta paralari arabaların arkasında birilerine nakil eden başkanlarınız vardı yıllar önce, sen ergensin bilmezsin ama biz o günleri yaşadık 86 8
    Serkan Yalçın:
    Osman kardeş daha resmi sizin sponsor kaçak çıkmadimi başka takım olsa puan silme kapatmaya kadar giderdi boş yapma herkez biliyor caciksiniz 3 57
    1931:
    ahahaha hazimsiz ?? 20 0
  • Serkan Yalçın:
    2 haram kupa o müze yanacak Allah yakar orayı 9 106 Yanıtla
    1931:
    baska yerde ağlayınız... 42 1
  • Emrullah gullu:
    haram şampiyonluk diyen arkadaşlar ispatlayin yoksa babaya selam durun daha fazla kuculmeyin...... 103 4 Yanıtla
    Serkan Yalçın:
    daha bu sene. basında sponsorunuz kaçak kara para akladiniz ve ceza bile yemediniz ?? 0 0
  • VillaUmut:
    Trambolin hediye etse aslında Şampiyonlar Ligi’ni de kazanabilirler? 9 37 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    serkan Yalçın Allah fb gibi şikecileri şampiyon yapmaz 38 1 Yanıtla
  • rs202020:
    TELEVOLE ACUN'U alalım kulübede dursun 27 3 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    RONALDOYU HADİ AL BAKALIM 4 21 Yanıtla
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