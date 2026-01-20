Taraftar çok sevmişti! Beşiktaş'ın yıldızı bavullarını topladı gidiyor - Son Dakika
Taraftar çok sevmişti! Beşiktaş'ın yıldızı bavullarını topladı gidiyor

Taraftar çok sevmişti! Beşiktaş\'ın yıldızı bavullarını topladı gidiyor
20.01.2026 14:10
Taraftar çok sevmişti! Beşiktaş\'ın yıldızı bavullarını topladı gidiyor
Beşiktaş'ın Kayserispor'u 1-0 mağlup ettiği maçı tribünden izleyen Aston Villa yetkilileri, siyah-beyazlı kulübün golcü oyuncusu Tammy Abraham için transfer girişimlerini başlatmaya hazırlanıyor. Aston Villa'nın Tammy Abraham'a 4.5 yıllık sözleşme ve yıllık 4 milyon pound maaş teklif ettiği belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun da İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup ederken, mücadeleyi izleyenler arasında Aston Villa temsilcileri de yer aldı. İngiliz ekibinin yetkilileri, karşılaşmanın ardından İstanbul'dan transfer gündemiyle ayrılmaya hazırlanıyor.

RESMİ TEKLİF GELİYOR

Sabah'ın haberine göre Aston Villa, Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham için bugün resmi teklifini sunacak ve pazarlık süreci başlayacak. Siyah-beyazlı kulübün, İngiliz golcü için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

ABRAHAM İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR

Aston Villa'nın Tammy Abraham'a 4.5 yıllık sözleşme ve yıllık 4 milyon pound maaş teklif ettiği belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun da İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Son Dakika Spor Taraftar çok sevmişti! Beşiktaş'ın yıldızı bavullarını topladı gidiyor - Son Dakika

