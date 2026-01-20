Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup ederken, mücadeleyi izleyenler arasında Aston Villa temsilcileri de yer aldı. İngiliz ekibinin yetkilileri, karşılaşmanın ardından İstanbul'dan transfer gündemiyle ayrılmaya hazırlanıyor.
Sabah'ın haberine göre Aston Villa, Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham için bugün resmi teklifini sunacak ve pazarlık süreci başlayacak. Siyah-beyazlı kulübün, İngiliz golcü için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.
Aston Villa'nın Tammy Abraham'a 4.5 yıllık sözleşme ve yıllık 4 milyon pound maaş teklif ettiği belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun da İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Taraftar çok sevmişti! Beşiktaş'ın yıldızı bavullarını topladı gidiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?