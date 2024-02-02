Zaniolo Galatasaray\'a geri dönüyor

Ali Kublay:

Demekki neymiş o para yi etmiyormus adamlar kiraladigina pişman olmuş neyse besi kurtarmuslar ya oda yeter seneye üç e kiralarlar iki de kendi kasalarindan çıkar olur biter biz bu filmleri hep görüyoruz kulüpler yağma hasan biregi ben onları yapılandırma taksitleri başlayınca gireceğim