Taraftarı sıkıntı bastı! Rodrigo Becao\'nın talipleri artıyor

Spor

"Ayakkabı dağıtımı" iddiaları da beraberinde getirdi! Belediyeden açıklama var

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Rodrigo Becao için Atalanta ve Torino devrede. Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Rodrigo Becao, İtalyan ekiplerinin radarına girdi.

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Atalanta ve Torino'nun 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği belirtildi. Torino'nun Becao için temasları başlattığı, Atalanta'nın ise transfer yarışına dahil olduğu kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Rodrigo Becao'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Becao, sarı-lacivertli forma altında geçen sezon 23 maçta 1 gol kaydetti.