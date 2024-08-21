Taraftarı sıkıntı bastı! Rodrigo Becao'nın talipleri artıyor - Son Dakika
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Spor

Taraftarı sıkıntı bastı! Rodrigo Becao'nın talipleri artıyor

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Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Rodrigo Becao, İtalyan futbol kulüpleri Atalanta ve Torino'nun radarına girdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 28 yaşındaki futbolcuya hem Atalanta hem de Torino'dan teklifler geldiği belirtildi. Becao'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor ve Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

21.08.2024 16:19
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Rodrigo Becao için Atalanta ve Torino devrede. Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Rodrigo Becao, İtalyan ekiplerinin radarına girdi.

RADARA ALDILAR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Atalanta ve Torino'nun 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği belirtildi. Torino'nun Becao için temasları başlattığı, Atalanta'nın ise transfer yarışına dahil olduğu kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Rodrigo Becao'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Becao, sarı-lacivertli forma altında geçen sezon 23 maçta 1 gol kaydetti.

Taraftarı sıkıntı bastı! Rodrigo Becao'nın talipleri artıyor
Taraftarı sıkıntı bastı! Rodrigo Becao\'nın talipleri artıyor

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Son Dakika Spor Taraftarı sıkıntı bastı! Rodrigo Becao'nın talipleri artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • aslan null: Kalmalı bu sene yoksa şampiyonluk sıkıntı 25 4 Yanıtla
  • OSMAN EFE BALCI: Geçen sezon çok iyi oynadı bu sezon da iyi niye satıyoruzki anlamıyorum 26 3 Yanıtla
  • Özgür Çelik: Adamı oynatmiyorsunuz gider tabi. 9 0 Yanıtla
  • Kenan KODALAK: Şampiyonlar ligine alamayınca transfer yapabilmek için satış yapmak zorunda yönetim 2 2 Yanıtla
  • YAŞAR Yıldız: bugüne kadar FB gelen her Portekizli hocanın as kadrodan tırpanladığı topçulara bir yenisi daha ekleniyor acaba hiç kimse hocayı uyarmıyormu geçen sene İsmail Kartal döneminde 20 maç yenilmeyen takımın defansının bel kemiklerinden birinin Becao olduğunu Allah aşkına biz bu Ali Koç'un isim yapmış hoca takıntısı dan ne zaman kurtulacağız başkan geçen sene 2 mağlubiyet almış ligde gol rekoru türkü şikelerle şampiyonluğu elinden alınmış kırmış bir hocanın kalemini bu kadar kolay kırılması dünyanın neresinde görülmüş başkan izle bakalım Morinho bu takıma ne verecek İsmail hocadan daha fazla mı faydalı olacak 1 1 Yanıtla
  • veysel unlu: Hiç faydasi olmadi gitsin hep sakat 0 0 Yanıtla

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