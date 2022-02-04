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Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika

Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü

04.02.2022 17:36

Son 9 maçında 8 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun yakaladığı formu Rıdvan Dilmen'in basketbol yorumlamamasına bağlayan bir taraftarın paylaşımı adeta beğeni yağmuruna tutuldu. Bir grup sarı-lacivertli taraftar, sezon başında Dilmen'in Pereira'yı acımasızca eleştirdiğini söyleyerek takımı sabote ettiğini belirtti.

TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında yaptığı yorumlarla zaman zaman Fenerbahçe taraftarının tepkisini çeken Rıdvan Dilmen özellikle sezon başında Vitor Pereira'ya yönelttiği eleştirilerle bir grup sarı-lacivertli taraftarların hedefi haline gelmişti. Sosyal medyada bir taraftarın Fenerbahçe Beko'nun iyi giden formunu, Dilmen'in basketbol yorumlamamasına bağlayan paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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Sarı-lacivertli taraftar, "Fenerbahçe Beko'nun şansı senin basketboldan anlamaman. Net" ifadelerini kullandığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarların bir kısmından büyük destek gördü. Paylaşımın altına gelen yorumlarda Dilmen'in Vitor Pereira'yı sert eleştirerek takımı sabote ettiği yönündeki ifadeler dikkat çekti.

Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı
Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı
Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı
Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı
Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı
Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı
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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, basketbol, TRT Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika
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