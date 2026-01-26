Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Noa Lang\'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ın sözleşmesinde yer alan özel madde, transferin maliyetini iki katına çıkarabilir.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang için İtalyan kulübüyle sıra dışı bir sözleşmeye imza attığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven ve Roma'nın da ilgilendiği Hollandalı futbolcuyu 2 milyon euro kiralama bedeli ve 28 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray ile Napoli arasında yaklaşık 4 gün süren pazarlıklar sonucunda Noa Lang'ın sözleşmesine özel bir madde eklendi. Buna göre Galatasaray, sezon sonunda oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Napoli'ye 2 milyon euro tazminat ödeyecek.
Bu maddenin devreye girmesi durumunda Noa Lang'ın Galatasaray'a olan kiralama maliyeti 2 milyon eurodan 4 milyon euroya yükselecek. Böylece sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu yalnızca bir sezon kiralasa dahi ciddi bir bedeli gözden çıkarmış olacak.
