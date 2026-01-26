Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde - Son Dakika
Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

26.01.2026 11:56
Galatasaray, Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmazsa Napoli'ye 2 milyon euro tazminat ödeyecek ve kiralama maliyeti 4 milyon euroya çıkacak.

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ın sözleşmesinde yer alan özel madde, transferin maliyetini iki katına çıkarabilir.

NOA LANG TRANSFERİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang için İtalyan kulübüyle sıra dışı bir sözleşmeye imza attığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven ve Roma'nın da ilgilendiği Hollandalı futbolcuyu 2 milyon euro kiralama bedeli ve 28 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.

SÖZLEŞMEDE GÖRÜLMEMİŞ MADDE

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray ile Napoli arasında yaklaşık 4 gün süren pazarlıklar sonucunda Noa Lang'ın sözleşmesine özel bir madde eklendi. Buna göre Galatasaray, sezon sonunda oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Napoli'ye 2 milyon euro tazminat ödeyecek.

MALİYET İKİ KATINA ÇIKIYOR

Bu maddenin devreye girmesi durumunda Noa Lang'ın Galatasaray'a olan kiralama maliyeti 2 milyon eurodan 4 milyon euroya yükselecek. Böylece sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu yalnızca bir sezon kiralasa dahi ciddi bir bedeli gözden çıkarmış olacak.

