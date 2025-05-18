Taraftarlar Osimhen Maskeleriyle Kutladı

GALATASARAYLI taraftarlar Osimhen maskeleri ile şampiyonluğu kutladı

Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğa kavuşmasını coşkuyla kutlayan Sarı-kırmızılı taraftarlar Osimhen maskeleri ile sokaklara çıktılar. Attığı gollerle şampiyonlukta büyük katkısı bulunan Osimhen'in maskelerinden alan taraftarlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler. İstanbul'un Büyükçekmece'deki Galatasaraylı taraftarlar Osimhen'e olan sevgilerini bu şekilde dile getirmiş oldular.

FENERBAHÇELİLER DE KUTLAMAYA KATILDI

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar da Büyükçekmece'deki Galatasaraylılara katılarak birlikte eğlendiler. Ezeli rakiplerinin sevincine ortak olan Fenerbahçeliler dostluk görüntüsü sergilediler.