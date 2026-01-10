Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz

Haberin Videosunu İzleyin
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk\'tan derbide 11\'inde büyük sürpriz
10.01.2026 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk\'tan derbide 11\'inde büyük sürpriz
Haber Videosu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'daki Fenerbahçe derbisinde kalede Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'e şans tanıdı.

Turkcell Süper Kupa final maçında İstanbul'da Galatasaray ile Fenerbahçe saat 18.45'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.

11'DE BÜYÜK SÜRPRİZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dev maçın 11'inde büyük bir sürprize imza attı. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe karşısında derbide kalede Günay Güvenç'e şans tanıdı. Geride bıraktığımız sezon Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe ile oynanan derbide de kaleyi koruyan Günay, bir derbide daha takımı adına sahaya çıkacak.

Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Akhan Mustafa Akhan:
    bilmeyende noyer i kulübeye çekmiş zanneder günay uğurcan dan daha iyi kaleci bence 26 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK YUMURTLAMADAN DURAMAZ ZATEN 8 7 Yanıtla
  • 4sqks9kfbq 4sqks9kfbq:
    gayet normal. 3ncü sınıf bir kupa. 7 2 Yanıtla
  • Adem Kaçar Adem Kaçar:
    ne yapıyor lan bu Okan 7 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    hakikatli davranmis günayi kaybetmemek adina 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı "Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Türkiye’yi sarsan cinayetin yıldönümü Katil zanlısı böyle anlatmıştı Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu
Belediye meclisinde gergin toplantı İki kez ara verildi Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi

19:09
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Can Yaman serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Can Yaman serbest bırakıldı
19:04
Dev finale damga vuran pozisyon
Dev finale damga vuran pozisyon
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide ilk gol geldi
Canlı anlatım! Dev derbide ilk gol geldi
17:16
’Gizemli virüs’ Küba’yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
11:24
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 19:21:40. #7.11#
SON DAKİKA: Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.