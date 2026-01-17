Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü - Son Dakika
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

17.01.2026 22:24
Galatasaraylı taraftarlar, 1-1 sona eren Gaziantep FK maçının ardından tribünlere yönelen Mauro Icardi'ye büyük tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, birçok yorumda bulunarak Arjantinli oyuncuyu performansından dolayı eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda 2 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftarlar, müsabaka içinde futbolculara tepki gösterdi.

ICARDI'YE MAÇ SONUNDA BÜYÜK TEPKİ

Taraftarın tepkilerinden nasibini alan isimlerden biri de Mauro Icardi oldu. Gaziantep FK maçının ardından tribünlere yönelen Mauro Icardi'ye büyük tepki gösterildi. Icardi'nin bu tepkiler sonrası büyük bir üzüntüyle soyunma odasına yöneldiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ARTTI

Öte yandan Arjantinli golcüye tepkiler sosyal medyada da devam etti. Taraftarlar, birçok yorumda bulunarak yıldız oyuncunun fazla kilolarını ve formsuzluğunu öne çıkardı. Yapılan yorumlarda, ''Nerede eski Icardi, nerede bu Icardi. Ayağında top bile tutamıyor.'' ifadeleri kullanılarak eleştirilerde bulunuldu.

Mauro Icardi'nin Gaziantep FK maçı performansı:

  • 27 Topla Buluşma
  • 7 RCS Topla Buluşma
  • 12/19 Pas
  • 0/5 Şut
  • 1/5 İkili Mücadele

Mauro Icardi, Gaziantep FK, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet.88 Mehmet.88:
    Antepli defans oyuncusu ayağını cekmeseydi o da gol olmayacakti!!! 6 3 Yanıtla
  • Jesus Yıldız Jesus Yıldız:
    hatır da bir yere kadar… 2 2 Yanıtla
  • Ayhan Karakuş Ayhan Karakuş:
    Icardi İlkay Gündoğan Galatasaray her hafta iki kişi eksik oynuyor yeter artık 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü
