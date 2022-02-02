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Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin" - Son Dakika

Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"

02.02.2022 15:57

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlık için Antalya'ya gitti. Kafileyi karşılamaya gelen taraftarlar pankartlarla tepkisini gösterdi. Torrent, kendisine yöneltilen Fatih Terim pankartıyla neye uğradığı şaşırdı.

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasını Aytemiz Alanyaspor maçıyla açıyor. Sarı-Kırmızılılar pazar günü oynanacak maç öncesi kente erken gidip hazırlıklara başladı.

Galatasaray takımına Fatih Terim'li tepki! Torrent kendisine gösterilen pankartla dondu kaldı

"EY RUH NEREDESİN?"

Galatasaraylı taraftarlar takıma, "Ey ruh neredesin? bize eski Cim-Bom'u verin" pankartı gösterdi. Torrent'e de manidar gönderme yapıldı.

Galatasaray takımına Fatih Terim'li tepki! Torrent kendisine gösterilen pankartla dondu kaldı

"İMPARATOR FATİH TERİM"

Taraftarlarla fotoğraf çektiren Torrent, kendisine Fatih Terim pankartı gösterilince hayli şaşırdı. İspanyol hoca bir süre, "İmparator Fatih Terim" pankartına baktıktan sonra alandan ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! 'Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin" - Son Dakika
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