Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasını Aytemiz Alanyaspor maçıyla açıyor. Sarı-Kırmızılılar pazar günü oynanacak maç öncesi kente erken gidip hazırlıklara başladı.
Galatasaraylı taraftarlar takıma, "Ey ruh neredesin? bize eski Cim-Bom'u verin" pankartı gösterdi. Torrent'e de manidar gönderme yapıldı.
Taraftarlarla fotoğraf çektiren Torrent, kendisine Fatih Terim pankartı gösterilince hayli şaşırdı. İspanyol hoca bir süre, "İmparator Fatih Terim" pankartına baktıktan sonra alandan ayrıldı.
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