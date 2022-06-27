Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT'den naklen yayımlanacak - Son Dakika
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT'den naklen yayımlanacak

27.06.2022 12:31
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT'den naklen yayımlanacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin TRT tarafından canlı yayımlanacağını belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin TRT tarafından canlı yayımlanacağını belirtti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi tarafından belediyeye girişinde karşılanan Gürkan, ekip şeflerine bahşiş verdi, güreşlerin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Gürkan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Güreş alanının baştan aşağı elden geçirildiğini belirten Gürkan, "Islak zeminleri, dualı çayırı, oturma tribünleri kısacası Edirne ve Kırkpınar'ın düzenleyici kurumu Edirne Belediyesi olarak her şeyimizle bütün personelimizle Kırkpınar'a hazırız." dedi.

Gürkan, Kırkpınar haftası dolayısıyla belediyede tüm izinlerin iptal edildiğini, personelin Kırkpınar'ın başarıyla organize edilmesi için çalıştığını dile getirdi.

Tüm güreşseverleri Sarayiçi Er Meydanı'na müsabakaları izlemeye davet eden Gürkan, "Bu yıl yaklaşık 2 bin 500 pehlivan bekliyoruz. 110 hakem 9 tane de cazgırımız olacak. Hep beraber inşallah 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşler organizasyonunu da başarıyla yapacağız. Naklen yayını TRT yapacak. Diğer bölgesel ve ulusal kanallarımız TRT'den link alacaklar." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Recep Gürkan, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT'den naklen yayımlanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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