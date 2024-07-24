Tarihi transferde geri sayım! Fenerbahçe'ye imza atacak olan En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu - Son Dakika
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Spor

Tarihi transferde geri sayım! Fenerbahçe'ye imza atacak olan En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu

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Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği ve mutlu sona ulaştığı Youssef En-Nesyri'yi İstanbul'a getiriyor. Faslı golcü, saat 14.50'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 27 yaşındaki futbolcu, daha sonra kendisini sarı-lacivertli yapan sözleşmeyi imzalayacak. Kanarya'nın En-Nesyri için 18 milyon euro bonservis ve 7 milyon euro bonus ödeyeceği belirtilirken, bu transfer Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçecek.

24.07.2024 10:12
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Fenerbahçe'nin, anlaşmaya vardığı Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri'yi resmen kadrosuna katmasına saatler kaldı. Faslı yıldızın İstanbul'a geliş tarihi belli olurken sarı-lacivertli taraftarlar da geri sayıma geçti.

SAAT 14.50'DE İSTANBUL'DA

27 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirecek olan özel jet havalandı ve Sevilla'ya gitti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Faslı golcü, bugün saat 14.50'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. En-Nesyri, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

TÜRK FUTBOLUNUN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak. Kulüplerin anlaşmasının ardından En-Nesyri, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Böylelikle Youssef En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. sadece Türkiye'de değil Avrupa ve dünya futbol basınında da geniş yer bulan bu imza Türk futbol tarihine de geçecek.

SEZON PERFORMANSI

Deneyimli santrfor, geride kalan sezonda Sevilla ile 41 maça çıktı. 27 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 20 gol attı ve 3 asist yaptı.

Tarihi transferde geri sayım! Fenerbahçe\'ye imza atacak olan En-Nesyri\'nin İstanbul\'a geliş saati belli oldu

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Son Dakika Spor Tarihi transferde geri sayım! Fenerbahçe'ye imza atacak olan En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yusuf Çarman: Boşuna yapılmış transfer. Fenerin şuan defansa çok iyi bir isim almaları lazım. Hücum hatları iyi. Mert hakan iki maçtır saçma sapan hatasından dolayı fener gol yiyor, morinho Şov yapacağına işini yap diye mesi lazım 9 12 Yanıtla
    mustafa sagdic: bu transferin bos olduguna karar verecek kadar futbol adamiysan burada isin ne. Neye gore bos transfer oldugna jarar verdin ? gozlemlemenin kistasi nedir ? 13 4 Sinan Zeybekler: Yusuf boş yapma 7 4 Yusuf Çarman: Bir takım son oynadığı maçlarda çok rahat gol buluyor ve ondan daha rahat gol yiyorsa burada sorun nerededir? Bunun için futbol bilgisine gerek yok! 6 4 Ercan Karatas: Yusuf sen konuşma işine bak 3 4 Nafi Aydogan: çok iyi transfer ligin kalitesi artar lige heyecan katar 0 0 Gökay Özel: Djıku,Becao,Çağlar varken ne defansı hocam şakamı yapıyorsun 0 0
  • fatih mazlum: Tarihi imzami hahahaah ya bu medya var ya 6 4 Yanıtla
    Sinan Zeybekler: seni cimbomlu 6 3
  • Kont Almasi: Ali Koç gidince acı faturayı önünüze koyacaklar merak etmeyin...adam son 1 ayda bu transfer ile birlikte 100 milyon avro ya yakın para harcadı... 0 0 Yanıtla

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