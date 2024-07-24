Tarihi transferde geri sayım! Fenerbahçe\'ye imza atacak olan En-Nesyri\'nin İstanbul\'a geliş saati belli oldu

Spor

Fenerbahçe'nin, anlaşmaya vardığı Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri'yi resmen kadrosuna katmasına saatler kaldı. Faslı yıldızın İstanbul'a geliş tarihi belli olurken sarı-lacivertli taraftarlar da geri sayıma geçti.

SAAT 14.50'DE İSTANBUL'DA

27 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirecek olan özel jet havalandı ve Sevilla'ya gitti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Faslı golcü, bugün saat 14.50'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. En-Nesyri, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

TÜRK FUTBOLUNUN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak. Kulüplerin anlaşmasının ardından En-Nesyri, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Böylelikle Youssef En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. sadece Türkiye'de değil Avrupa ve dünya futbol basınında da geniş yer bulan bu imza Türk futbol tarihine de geçecek.

SEZON PERFORMANSI

Deneyimli santrfor, geride kalan sezonda Sevilla ile 41 maça çıktı. 27 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 20 gol attı ve 3 asist yaptı.