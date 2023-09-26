Tarihi zafer sonrası Volkan Demirel, tek cümlesiyle Bjelica'yı küplere bindirdi: Çok zekilermiş

Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Takımının mücadelesinden övgüyle bahseden Demirel, maçı kaybedeceklerini hiç düşünmediğini belirtti.

"GERÇEKTEN İNANILMAZ BİR MÜCADELE GÖSTERDİLER"

Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Açıkçası ben arkadaşlarımı tebrik ederim. Maçın bir dakikasında bile kaybedeceğimizi, berabere kalacağımızı düşünmedim. Gerçekten inanılmaz bir mücadele gösterdiler." ifadelerini kullandı.

"HAK EDİLEN BİR GALİBİYET ALDIK"

Demirel ayrıca, "Takımdaki bütün oyuncuların neler yapabileceğini biliyorum. Bu takımı ben kurdum. Herkesin sahada ne yapacağını biliyorum. Onlara sadece bunu söyledim. Oynayan taraf bizdik. Adaletli bir maç oldu. Kazanmayı hak eden taraf bizdik. Hak edilen bir galibiyet aldık." dedi.

"BUNLARI ANLATIP İNSANLARI ÜZMEK İSTEMİYORUM"

Genç çalıştırıcı son olarak, "'Konuşurken duygulanıyorum. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Çok doluyuz yaşadıklarımız, olanlar, bitenler... Hala bir şeyler yapıyoruz. Bugün 12'den beri dışarıda oyuncuların antrenman sahasını aramaya çalıştım. 4'te geldim otele. Bunları anlatıp insanları üzmek istemiyorum. Bilinmeyen çok şey var. Ama bu takım gerçekten hak ettiği yerlere gelecek." şeklinde konuştu.

"BU ZEKA İÇİN KENDİLERİNİ KUTLAMAK İSTİYORUM"

Nenad Bjelica, Volkan Demirel'in "Trabzonspor'un 70. dakikadan sonra oyundan düşeceğini biliyorduk." ifadelerine verdiği cevapta, "Çok zekilermiş o zaman. Bu zeka için kendilerini kutlamak istiyorum." dedi.