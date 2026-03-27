Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Kick platformundaki canlı yayınında Dillon Danis ile güreş antrenmanı yapan Nina Drama'nın yaşadığı anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Antrenman sırasında Danis'in uyguladığı yakın temaslı pozisyonlardan rahatsız olan Nina Drama, yayında tepki gösterdi.
Nina'nın "Yapma, istemiyorum" sözleri kısa sürede viral olurken, görüntüler sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı.
Yaşanan anlar sonrası kullanıcılar ikiye bölünürken, bazıları duruma tepki gösterdi, bazıları ise bunun antrenmanın doğasında olduğunu savundu.
Asıl adı Nina Marie Daniele olan Nina Drama, UFC dövüşçüleriyle yaptığı eğlenceli röportajlar ve içerikleriyle tanınan, milyonlarca takipçiye sahip popüler bir internet kişiliği olarak biliniyor.
