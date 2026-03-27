Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
27.03.2026 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haber Videosu

Kick platformunda canlı yayında Dillon Danis ile güreş antrenmanı yapan popüler internet kişiliği Nina Drama'nın yaşadığı anlar sosyal medyada büyük yankı buldu. Danis'in uyguladığı yakın temaslı pozisyonlardan rahatsız olan Drama, 'Yapma, istemiyorum' diyerek tepki gösterdi. Bu durum sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar duruma tepki gösterirken, bazıları ise bunun antrenmanın doğasında olduğunu savundu.

Kick platformundaki canlı yayınında Dillon Danis ile güreş antrenmanı yapan Nina Drama'nın yaşadığı anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Antrenman sırasında Danis'in uyguladığı yakın temaslı pozisyonlardan rahatsız olan Nina Drama, yayında tepki gösterdi.

"YAPMA, İSTEMİYORUM" DEDİ

Nina'nın "Yapma, istemiyorum" sözleri kısa sürede viral olurken, görüntüler sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Yaşanan anlar sonrası kullanıcılar ikiye bölünürken, bazıları duruma tepki gösterdi, bazıları ise bunun antrenmanın doğasında olduğunu savundu.

KİM OLDUĞU MERAK EDİLDİ

Asıl adı Nina Marie Daniele olan Nina Drama, UFC dövüşçüleriyle yaptığı eğlenceli röportajlar ve içerikleriyle tanınan, milyonlarca takipçiye sahip popüler bir internet kişiliği olarak biliniyor.

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 13:47:14. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.