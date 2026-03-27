Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Kick platformundaki canlı yayınında Dillon Danis ile güreş antrenmanı yapan Nina Drama'nın yaşadığı anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Antrenman sırasında Danis'in uyguladığı yakın temaslı pozisyonlardan rahatsız olan Nina Drama, yayında tepki gösterdi.

"YAPMA, İSTEMİYORUM" DEDİ

Nina'nın "Yapma, istemiyorum" sözleri kısa sürede viral olurken, görüntüler sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Yaşanan anlar sonrası kullanıcılar ikiye bölünürken, bazıları duruma tepki gösterdi, bazıları ise bunun antrenmanın doğasında olduğunu savundu.

KİM OLDUĞU MERAK EDİLDİ

Asıl adı Nina Marie Daniele olan Nina Drama, UFC dövüşçüleriyle yaptığı eğlenceli röportajlar ve içerikleriyle tanınan, milyonlarca takipçiye sahip popüler bir internet kişiliği olarak biliniyor.