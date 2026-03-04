Taşdemir: 'Kalan Maçlarda En İyi Sonuçları Alacağız' - Son Dakika
Taşdemir: 'Kalan Maçlarda En İyi Sonuçları Alacağız'

Taşdemir: \'Kalan Maçlarda En İyi Sonuçları Alacağız\'
04.03.2026 19:51
Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kalan 10 maçta en iyi sonuçları elde etmek istiyor.

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol 1. Lig'de kalan maçlarında en iyi sonuçları almak istediklerini söyledi.

Taşdemir, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, göreve dört hafta önce geldiklerini, bu sürede 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldıklarını dile getirdi.

Beraberliklerin ikisinin canlarını çok yakan karşılaşmalar olduğunu belirten Taşdemir, "Özellikle Adana Demirspor maçı ve Vanspor maçının son dakikası yenilen goller... Ama kolay değil. Sonradan bir takıma gelip sezon başından beri ne çalıştıklarını bilmeden sadece birkaç fiziksel veriye dayanarak oyuncu isimleriyle bir hayal kurup geldik. Geldiğim için de çok mutluyum." dedi.

Geldikleri günden bu yana hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını, oyuncu gurubuyla her geçen gün daha iyiyi gittiklerini vurgulayan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Daha çok işin içinde olmaya çalışıyorlar. İlk defa 2'de 2 yaptık. Bu bizim için bir artı ama geç kalmış bir artı. Bunu sürdürmenin peşine düşeceğiz. Arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz, analizlerimizi yapıyoruz. Oyuncularımızla beraber konuşuyoruz, ama vaktimiz çok azaldı. 10 haftamız kaldı. 10 haftada arkadaşlarımla beraber elimizden gelen bütün gayreti gösterip bizim için gerekli olan puanların hepsine talip olup almaya çalışacağız. İnşallah bunda da muvaffak oluruz. Ama dediğim gibi futbol bu. Futbolda garanti diye bir şey yok. Bazen istediğiniz kadar doğruları yapın maç kazanamazsınız. Bazen de çok doğru olmadan maç kazanabiliyorsunuz. Bunların hepsi futbolun içinde var. Son 10 haftayı en iyi şekilde değerlendirip bize yakışan, taraftarlarımıza layık olan oyunu inşallah sergileyip istediklerimizi almaya çalışacağız."

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün iyi bir takım olduğunu anlatan Taşdemir, "Uğur'un sakatlığı devam ediyor. Aaron Appindangoye cezalı, Charisis'in cezası bitti. Murat Paluli bizimle çalışmalara başladı. Ankara Keçiörengücü maçında da gerçekten iyi bir rakiple mücadele edeceğiz. Bu ligde kadro kalitesini çok beğendiğim bir takımla mücadele edeceğiz. Zor bir maç olacak ama kalan maçların hepsi zor. Dolayısıyla rakip ayırtmadan biz her maçımıza aynı şekilde çıkacağız." ifadelerini kullandı.

İsmet Taşdemir, Rey Manaj'ın performansı hakkında ise "Manaj çoğunlukla hazır, belki çok az daha üzerine koyabilir. Gerçekten iyi çalışıyor. İyi de bir özverisi var. Takımla da iyi bütünleştiğini görüyorum. İnşallah bu bütünleşme devam eder. Sonuçta Manaj bizim için çok önemli bir oyuncu. Diğer oyuncularımız da var ama herkesten her geçen gün performanslarını arttırmasını bekliyoruz ki mazerete gerek duymayacağınız ya da mazeret üretmeyeceğiniz bir dönemdeyiz. Verebileceğimizin en iyisini vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Antrenman

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 7 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

İsmet Taşdemir, Yerel Haberler, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

