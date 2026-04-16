Taşdemir: Şampiyonluk Hayalim

16.04.2026 14:10
İsmet Taşdemir, Sivasspor'da şampiyonluk hedefiyle görevine devam edeceğini açıkladı.

1'inci Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Tek hayalim ve hedefim, Sivasspor'da şampiyonluk yaşamak. Bu sene şansımız çok azaldı. Olmadı önümüzdeki sene elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunun için buradayım" dedi.

1'inci Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, ligin 36'ncı haftasında 19 Nisan Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Çorum FK'nın konuğu olacak. Kırmızı-beyazlılar, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular ilk olarak düz koşu yaptı. Kırmızı beyazlı ekip daha sonra dar alanda pas çalıştı. Antrenman öncesi teknik direktör İsmet Taşdemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taşdemir öncelikle Kahramanmaraş'ta okula yapılan saldırıya değinerek, "Ülkemizde çok üzücü şeyler oluyor. Özellikle çocuk olunca çok daha farklı oluyor. Hepimiz insanız ve çok üzülüyoruz. Bunlar en kısa sürede biter ve inşallah bir daha yaşanmaz. Kahramanmaraş'taki olay gerçekten canımızı çok yaktı" diye konuştu.

'OLUMSUZ BİR ŞEY OLMADIĞI SÜRECE BEN BURADAYIM'

Görevine gelecek sezonda devam edeceğini söyleyen Taşdemir, "Buraya gelirken başkanımızla yaptığımız görüşmelerde bu sene bütün netliği ile söylüyorum elimizden geleni yapıp play-offa girmeye çalışacağız ve giremezsek de önümüzdeki sene şampiyon olabilecek takımı kurmanın yollarını arayacağız diye fikir birliği yaptık. Bu fikir birliğimiz devam ediyor. Kulüpler durduğu yerden yönetilmiyor. Bu işte maddiyat gerekiyor. Bu sene de yaşadığımız sıkıntılar var. Biz ve yönetimimiz de dışarıya aksettirmedik. Oyuncularımızın da yaşadığı sıkıntılar var. Tek hayalim ve hedefim, Sivasspor'da şampiyonluk yaşamak. Bu sene şansımız çok azaldı. Olmadı önümüzdeki sene elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunun için buradayım. Yarının ne getireceği belli olmuyor. Belki istediğimiz takımı oluşturamama durumumuz olabilir. Benim mukavelem devam ediyor. Ben önümüzdeki sene büyük bir mutluluk ve keyifle Sivasspor camiasında olmak istiyorum. Önümüzdeki sene şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok olumsuz bir şey olmadığı sürece ben buradayım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

