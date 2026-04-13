\'\'Tatlı bir heyecan var\'\' diyerek açıkladı: Kerem Aktürkoğlu baba oluyor

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Azak'tan sevenlerine müjdeli bir haber geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU BABA OLUYOR

Geride bıraktığımız yıl Ceren Azak, ile hayatını birleştiren Kerem Aktüroğlu, verdiği bir röportajda baba olacağını duyurdu.

''TATLI BİR HEYECAN VAR''

Baba olacağı için çok heyecanlı olduğunu açıklayan Kerem Aktürkoğlu, "Eşim bana milli takım sonrasında otururken o zaman söylemişti. O an insan gerçekten duygularına hakim olamıyor. Ne tepki vereceğini de bilmiyor. Baba olanlar 'şu an pek fazla bir şey anlamıyorsun, doğduktan sonra anlıyorsun' diyorlar. Tatlı bir heyecan var. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bunun gösteriş gibi olmasını istemedim." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK TEBRİK MESAJI ATILDI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan haber sonrası, Fenerbahçeli taraftarlar ve futbol dünyasından birçok isim çifti tebrik yağmuruna tuttu.