Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Azak'tan sevenlerine müjdeli bir haber geldi.
Geride bıraktığımız yıl Ceren Azak, ile hayatını birleştiren Kerem Aktüroğlu, verdiği bir röportajda baba olacağını duyurdu.
Baba olacağı için çok heyecanlı olduğunu açıklayan Kerem Aktürkoğlu, "Eşim bana milli takım sonrasında otururken o zaman söylemişti. O an insan gerçekten duygularına hakim olamıyor. Ne tepki vereceğini de bilmiyor. Baba olanlar 'şu an pek fazla bir şey anlamıyorsun, doğduktan sonra anlıyorsun' diyorlar. Tatlı bir heyecan var. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bunun gösteriş gibi olmasını istemedim." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan haber sonrası, Fenerbahçeli taraftarlar ve futbol dünyasından birçok isim çifti tebrik yağmuruna tuttu.
Son Dakika › Spor › ''Tatlı bir heyecan var'' diyerek açıkladı: Kerem Aktürkoğlu baba oluyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?