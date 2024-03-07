Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol - Son Dakika
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Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol

Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi\'den şahane gol

Fenerbahçe'nin deplasmanda Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaştığı maçın gol perdesini Batshuayi açtı. 20. dakikada altı pasta boşta kalan yıldız golcü düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

07.03.2024 23:30
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımı ile deplasmanda karşıya geldi.

BATSHUAYI'DEN ŞAHANE GOL

Mücadelenin 20. dakikasında Cengiz'in kullandığı serbest vuruşta Çağlar topu Batshuayi'ye çevirdi. Altı pasta boşta kalan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 1-0 oldu.

İşte o gol;

Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol
Görüntü: Exxen
Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol
Görüntü: Exxen
Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol
Görüntü: Exxen
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Fevzi Tankuş: Ulan daha maç devam ediyor ne biçim haber yapıyorsunuz 1-0 mağlup etti ne demek 56 1 Yanıtla
  • Atilla Kamış: Arkadaşım maç devam ediyor 2 0 Yanıtla
  • Canip Köselioğlu: Ya arkadaş şu cengiz ne yapıyor bilen gören var mı? Koca 45 dk kötü oynayabilirsin ama koşmana mücadele etmene engel ne ya bunun gibi kaç 45 dk sabredeceğiz daha pes. Kendisi şu maçı seyretse ilk değişikliğe kendisini yazar ama ismail hoca neyi düşünüyor anlayamıyoruz 0 0 Yanıtla
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