Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi\'den şahane gol

Canip Köselioğlu:

Ya arkadaş şu cengiz ne yapıyor bilen gören var mı? Koca 45 dk kötü oynayabilirsin ama koşmana mücadele etmene engel ne ya bunun gibi kaç 45 dk sabredeceğiz daha pes. Kendisi şu maçı seyretse ilk değişikliğe kendisini yazar ama ismail hoca neyi düşünüyor anlayamıyoruz