Tavşanlı Akıncılarspor Kadın Futbol Takımı, Hamburg Türk Karması'na karşı ilk maçını kazandı - Son Dakika
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Spor

Tavşanlı Akıncılarspor Kadın Futbol Takımı, Hamburg Türk Karması'na karşı ilk maçını kazandı

Tavşanlı Akıncılarspor Kadın Futbol Takımı, Hamburg Türk Karması\'na karşı ilk maçını kazandı

Tavşanlı Akıncılarspor Kadın Futbol Takımı, Hamburg Türk Karması ile oynadığı ilk profesyonel maçı 9-3'lük skorla kazandı. Kulüp Başkanı Murat Göçmen, takımın başarılı performansını vurgulayarak destek çağrısında bulundu.

29.04.2024 11:52
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Tavşanlı Akıncılarspor Kadın Futbol Takımı, ilk karşılaşmasını Hamburg Türk Karması'na karşı gerçekleştirdi.

Tavşanlı Akıncılarspor Kadın Futbol Takımı, ilk profesyonel maçında Hamburg Türk Karması ile karşı karşıya geldi. Bilecik İl Stadı'nda oynanan hazırlık maçını Tavşanlı Akıncılarspor, 9-3'lük skorla kazandı. Akıncılarspor Kulüp Başkanı ve aynı zamanda antrenör Murat Göçmen, gerçekleştirilen ilk karşılaşmada sporcularının başarılı performans gösterdiğini ifade ederek, "Kadın futbol takımımız 5 sene önce kuruldu ilk jenerasyondaki kızlarımız profesyonel ligde oynuyorlar. Bu jenerasyon bugün ilk maçlarını oynadılar, sahada çok üst düzey performans sergilediler ve farklı bir sonuçla galip geldiler. İçlerinden 5 futbolcumuza transfer talipleri çıktı, onlarla ilgili duruma bakacağız. Ben istiyorum ki buranın kızları, şehrimizin kızları Tavşanlı'ya hizmet etsinler. Destek gelirse Tavşanlı Akıncılarspor Kadın Futbol Takımı profesyonel ligde boy gösterecek. İlk kızlarımız destek bulamadığımız için dışarıya hizmet ediyor. Bu kızlarımız inşallah destek bulur ve memleketin bayrağını temsil ederler. Haydi Tavşanlı, şimdi kızlarımıza destek zamanı" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tavşanlı Akıncılarspor Kadın Futbol Takımı, Hamburg Türk Karması'na karşı ilk maçını kazandı - Son Dakika

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