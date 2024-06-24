Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü Güreşçisi Ali Uysal Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü Güreşçisi Ali Uysal Şampiyon Oldu

Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü Güreşçisi Ali Uysal Şampiyon Oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Kocaeli'ndeki güreşlere katılan 15 yaşındaki Ali Uysal, Cw Enerji Ligi 3. Etap Yağlı Güreş Şampiyonası'nda 160 rakibini eleyerek şampiyon oldu. Güreş antrenörü Ahmet Yaşar Yıldız, hedeflerinin Kırkpınar'da da başarı göstermek olduğunu belirtti.

24.06.2024 10:16  Güncelleme: 10:17
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Kocaeli'ndeki güreşlere katılan 15 yaşındaki Ali Uysal şampiyon oldu.

Türkiye geleneksel güreşler federasyonunun 20-23 Haziran tarihinde düzenlemiş olduğu Cw Enerji Ligi 3. Etap Yağlı Güreş Şampiyonası Kocaeli Sekaparkta gerçekleşti. Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Ali Uysal 160 rakibinin bulunduğu toz koparan boyunda tek tek rakiplerini eleyerek şampiyon oldu.

Güreş antrenörü Ahmet Yaşar Yıldız, şampiyonluk sonrası yaptığı konuşmada: "Bu organizasyon Kırkpınar kadar büyük bir organizasyon biz burda toz koparan boyunda 8 maç yaparak şampiyon olduk. Bu maçta Tavşanlı Belediyesi Spor kulübü sporcumuz Ali Uysal, Tavşanlı belediye başkanımız Ali Kemal Derin adına güreşip kulübümüzün ismini Türkiye' ye duyurdu ve şampiyon olduk." dedi .

Ahmet Yaşar Yıldız, ayrıca hedeflerinin Kırkpınar'da da başarı göstermek olduğunu belirtirken şunları söyledi; "Sıra Kırkpınar'da. Hedefimiz inşallah Kırkpınar'da da bu başarıyı gösterip şampiyon olmak. Buna çok yakınız 5-7 Temmuz' da Edirne'de yapılacak olan Tarihi Kırkpınar güreşlerinde altın madalyayı alıp Tavşanlı'ya getirmek istiyoruz. Bizleri destekleyen Tavşanlı Belediyesine çok teşekkür ediyorum." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü Güreşçisi Ali Uysal Şampiyon Oldu - Son Dakika

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