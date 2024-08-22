Tavşanlı Belediyespor Karatecileri Dünya Şampiyonası'nda Ülkemizi Temsil Edecek - Son Dakika
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Tavşanlı Belediyespor Karatecileri Dünya Şampiyonası'nda Ülkemizi Temsil Edecek

Tavşanlı Belediyespor Karatecileri Dünya Şampiyonası\'nda Ülkemizi Temsil Edecek

Tavşanlı Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren karateciler, İtalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate şampiyonasında derece yapan karateciler için moral etkinliği düzenlendi.

22.08.2024 12:53  Güncelleme: 12:54
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren karateciler İtalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Sivas'ta gerçekleştirilen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate şampiyonasında derece yapan karateciler için moral etkinliği düzenlendi.

Meteoroloji Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, yardımcıları Aziz Solmaz ve İrfan Güleç, Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sert, YRP Tavşanlı İlçe Başkanı Abdullah Kul, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, Tavşanlı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Kemal Kolukısaoğlu, Tavşanlı Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Göktürk, sporcular ve aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, alkışlar arasında tek tek anons edilen sporculara çiçek takdim ederek başarılar diledi. Başkan Derin "Burada genç kardeşlerimiz ve siz kıymetli aileleriyle birarada bulunmaktan onur duyuyorum. Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırmaktadır. Onlar inşallah siz anne ve babalarıyla beraber Tavşanlı halkına daha büyük gururlar yaşatacaktır. Tavşanlı Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız. Diğer taraftan bu gençlere eğitim veren, özveriyle çalışan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın İtalya'dan boyunlarına madalya takarak döneceklerine inancım tamdır. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İtalya'da milli takım formasıyla Beril Nil Yüksel, Elizan Sağlam, Nimet Berra Karakuzu ve Asiye Atılgan Takım Kata dalında madalya arayacak. Ayrıca Yiğit Kunt, ümit erkek 63 kilogram Kumite dalında Türkiye üçüncüsü ve seçme ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı ve 3 yıllık kariyer ilerlemesini sürdürdü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tavşanlı Belediyespor Karatecileri Dünya Şampiyonası'nda Ülkemizi Temsil Edecek - Son Dakika

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