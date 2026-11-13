Tavşanlı’da 24 Kasım voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Tavşanlı’da 24 Kasım voleybol turnuvası sona erdi

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Tavşanlı’da 24 Kasım voleybol turnuvası sona erdi
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Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Tavşanlı Gençlik Spor Müdürlüğü kapalı salonunda düzenlenen Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası, büyük bir heyecana sahne olan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Tavşanlı Gençlik Spor Müdürlüğü kapalı salonunda düzenlenen Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası, büyük bir heyecana sahne olan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Öğretmenlerin sporun birleştirici gücüyle bir araya geldiği, dostluk ve dayanışma rüzgarlarının estiği organizasyonda takımlar dereceye girebilmek için sahada kıyasıya ter döktü. Renkli görüntülere sahne olan turnuva, izleyicilerden de büyük ilgi gördü. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuva sonunda şampiyonluk kupasını Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi göğüsledi. Turnuvanın ikincisi Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu olurken, üçüncülük kürsüsüne Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı çıktı. Derecik İlkokulu ve Şehit Hasan Büber Ortaokulu ise turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, turnuvaya katılan tüm takımları ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Organizasyonda dereceye giren takımlara madalya ve kupalarının, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenecek resmi programda takdim edileceği bildirildi.

Sporun, dostluğun ve mesleki dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği turnuva, katılımcıların ve taraftarların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Öğretmenler GünüYerel HaberlerTavşanlıGençlikKütahyaSporSon Dakika

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