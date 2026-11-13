Tavşanlı’da Öğretmenler arası "Akıl ve zekâ oyunları" turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Tavşanlı’da Öğretmenler arası "Akıl ve zekâ oyunları" turnuvası sona erdi

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Tavşanlı’da Öğretmenler arası "Akıl ve zekâ oyunları" turnuvası sona erdi
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Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Öğretmenler Arası Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası tamamlandı.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Öğretmenler Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası tamamlandı.

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada öğretmenler, Mangala ve Reversi kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Stratejik düşünme, dikkat ve problem çözme becerilerinin ön plana çıktığı karşılaşmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Büyük bir heyecana sahne olan müsabakalar sonunda Mangala kategorisinde Hanımçeşme İlkokulu'ndan Seyit güneş birinci, Bil Ortaokulu'ndan Harun alabacak ikinci, Milli Egemenlik İlkokulu'ndan Hasan Ali yarış üçüncü, Mehmet Tarhan İlkokulu'ndan Ersan çetin ise dördüncü oldu.

Reversi kategorisinde ise Proje Kız İmam Hatip Ortaokulu'ndan Serdar sekmen birinciliği elde ederken, Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi'nden Osman Sait Demiryılmaz ikinci, Beyköy Şehit Hasan Büber Ortaokulu'ndan Metin yanık üçüncü, Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi'nden İbrahim Demircan dördüncü sırada yer aldı.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren turnuvaya katılan ve dereceye giren tüm öğretmenleri tebrik ederek, organizasyona ev sahipliği yapan Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tavşanlı’da Öğretmenler arası "Akıl ve zekâ oyunları" turnuvası sona erdi - Son Dakika
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