TAYK-AKPA 54. Deniz Kuvvetleri Kupası Başlıyor

TAYK-AKPA 54. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, 14 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'dan start alacak.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından gerçekleştirilecek yarışın tanıtım toplantısı, Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığı'nda düzenlendi.

Emirgan sahilinde 14 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da start alacak yarış, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nı geçerek Ege Denizi'nden 18 Temmuz Cuma günü Göcek'teki Katrancık Adası'nda sona erecek. 555 millik yarışa 30 tekne ve yaklaşık 400 sporcu katılacak.

Organizasyon hakkında açıklamada bulunan TAYK Genel Müdürü Can Giray, "Türkiye'de yapılan en zorlu yarışlardan biri. Son 2 yıldır 555 mil, yani Türkiye'nin batı kıyısının tamamını kullanıyoruz. Daha önceki yıllarda bu kadar uzun yarışlar yapmaya alışkın değildik. Toplam 30 yat yarışacak. Yaklaşık 400 kişilik sporcu ekibi var. Pazartesi günü saat 16.00'da start vereceğiz. Dört gün sürecek ve 18 Temmuz'da Göcek'te finiş yapacağız. Teknik olarak oldukça zorlu bir yarış. Giderek yabancı sporcuların da ilgisini çekmeye başladık. Uluslararası listelere giren bir yarış. Türk Deniz Kuvvetleri'nin bize katkısı oldukça büyük." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun ana sponsoru AKPA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan ise şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana hayata geçirdiğimiz başarılı projelerle ülkemize katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Yalnızca ekonomik alanda değil sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyor, toplumumuzun gelişimine katkı sunacak projeler üretmeye çabalıyoruz. Bu önemli yarışa 4 yıl önce sponsor olma kararı alırken amacımız, denizci bir nesil yetişmesine katkı sağlamak ve yelken sporunun bilinirliğini daha geniş kitlelere ulaştırmaktı. Bugün geldiğimiz noktada bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğimizi görmek bizi mutlu ediyor. Türkiye'nin tek etaplı ve en uzun rotaya sahip yat yarışı olan bu değerli organizasyonun ana sponsoru olduğumuz için memnuniyet duyuyoruz.

555 deniz mili uzunluğundaki zorlu parkur, bu yıl da yarışçılarımıza unutulmaz bir deneyim yaşatacaktır. Hiç mola vermeden tamamlanacak yarışın ardından 18 Temmuz'da Göcek'te dereceye girenlere ödülleri verilecek. Bu zorlu ve heyecan verici yarışın bir parçası olmak bizim için bir gurur kaynağı. Yelken sporuna olan sevgimizi ve desteğimizi Deniz Kuvvetleri Kupası aracılığıyla daha geniş kitlelerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Denizde kurulan dostlukların sevgi, anlayış ve yardımlaşma duygularını daha da pekiştirdiğine inanıyoruz."

Tanıtım toplantısının ardından takım temsilcilerinin katılımıyla teknik toplantı gerçekleştirildi.