Taylan Bulut İstanbul'a Geliyor

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu gehç futbolcu Taylan Bulut, bugün İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Taylan Bulut, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak için üzere İstanbul'a geliyor. Taylan Bulut'u taşıyan uçak bugün saat 17.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Alman ekibi Schalke'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Almanya 2. Lig'de (Bundesliga 2) 2 müsabakada görev yaptı.