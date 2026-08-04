Tayland'da maç sırasında sahaya yıldırım düştü: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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Tayland'da maç sırasında sahaya yıldırım düştü: 1 ölü, 9 yaralı

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Tayland'da yoğun yağış altında oynanan bir futbol maçında sahaya düşen yıldırım sonucu 1 futbolcu hayatını kaybederken, 9 futbolcu da yaralandı.

Tayland'ın güneyindeki Narathiwat eyaletinde öğle saatlerinde yoğun yağış altında oynanan futbol karşılaşması sırasında sahaya yıldırım düştü. 

1 ÖLÜ, 9 YARALI

Sahanın orta bölümüne düşen yıldırım ile çok sayıda futbolcu yere yığılırken, futbolculara ilk müdahale sahaya giren sağlık ekipleri tarafından yapıldı. FC Yala kulübü oyuncusu 27 yaşındaki Sofwan Awae tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 9 futbolcu da yaralandı.  

KULÜBÜNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

FC Yala Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sofwan Awae'nin hayatını kaybettiğini doğrulayarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Öte yandan Tayland spor camiasından çok sayıda kulüp ve spor kuruluşu da trajik olay nedeniyle taziye mesajları yayımladı. Sofwan Awae'nin geçtiğimiz sezon Pattani FC formasıyla çıktığı 18 maçta 7 gol kaydederek takımının Tayland 2. Ligi'ne yükselmesinde önemli rol oynadığı, birkaç gün önce ise FC Yala ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

Tayland'da maç sırasında sahaya yıldırım düştü: 1 ölü, 9 yaralı

Yıldırım, Tayland, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tayland'da maç sırasında sahaya yıldırım düştü: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'da maç sırasında sahaya yıldırım düştü: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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