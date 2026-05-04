Tayvanlı nineler spor salonunda antrenman yapıyor

Tayvan’da 89 ve 91 yaşındaki iki kadının spor salonunda yaptığı antrenmanlar dikkat çekti.

YAŞLARI ENGEL OLMADI

İleri yaşlarına rağmen düzenli olarak spor yapan iki kadın, fiziksel aktiviteleriyle örnek oldu. Antrenman sırasında gösterdikleri performans, yaşın sadece bir sayı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SPOR

Tayvan’ın “süper yaşlı toplum” yapısında, giderek daha fazla yaşlı birey hem fiziksel hem zihinsel sağlığını korumak için spor salonlarını tercih ediyor. Uzmanlar da düzenli egzersizin ileri yaşta yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekiyor. İki yaşlı kadının azmi ve enerjisi, spor yapmanın her yaşta mümkün olduğunu gösterirken, izleyenlere de ilham verdi.