Tayvan’da 89 ve 91 yaşındaki iki kadının spor salonunda yaptığı antrenmanlar dikkat çekti.
İleri yaşlarına rağmen düzenli olarak spor yapan iki kadın, fiziksel aktiviteleriyle örnek oldu. Antrenman sırasında gösterdikleri performans, yaşın sadece bir sayı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Tayvan’ın “süper yaşlı toplum” yapısında, giderek daha fazla yaşlı birey hem fiziksel hem zihinsel sağlığını korumak için spor salonlarını tercih ediyor. Uzmanlar da düzenli egzersizin ileri yaşta yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekiyor. İki yaşlı kadının azmi ve enerjisi, spor yapmanın her yaşta mümkün olduğunu gösterirken, izleyenlere de ilham verdi.
Son Dakika › Spor › Tayvanlı nineler spor salonunda antrenman yapıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?