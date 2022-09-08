Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için kıyasıya bir yarışa girdiği, Adana Demirsporlu Tayyip Talha transferinde yılan hikayesi sona erdi. 22 yaşındaki savunmacı tercihini siyah-beyazlı kulüpten yana kullandı.

"KİMSEYLE PARA PAZARLIĞI YAPMADIM"

Beşiktaş, Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'u renklerine bağladı. Transfere ilişkin A Spor'a açıklamada bulunan Mavi Şimşekler'in Başkanı Murat Sancak, "Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun, Beşiktaş kulübüne daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk, kimseyle para pazarlığı yapmadım." ifadelerini kullandı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Beşiktaş'ın Tayyip Talha Sanuç transferi için Adana Demirspor'a 1.5 milyon euro bonservis, bonuslar ve sonraki satıştan pay verecek. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki savunmacı ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.