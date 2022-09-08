Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için kıyasıya bir yarışa girdiği, Adana Demirsporlu Tayyip Talha transferinde yılan hikayesi sona erdi. 22 yaşındaki savunmacı tercihini siyah-beyazlı kulüpten yana kullandı.
Beşiktaş, Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'u renklerine bağladı. Transfere ilişkin A Spor'a açıklamada bulunan Mavi Şimşekler'in Başkanı Murat Sancak, "Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun, Beşiktaş kulübüne daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk, kimseyle para pazarlığı yapmadım." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Tayyip Talha Sanuç transferi için Adana Demirspor'a 1.5 milyon euro bonservis, bonuslar ve sonraki satıştan pay verecek. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki savunmacı ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu - Son Dakika