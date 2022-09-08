Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu

08.09.2022 17:58

Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç transferi için Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabete giren Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Adana ekibinin başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun, Beşiktaş kulübüne daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk." dedi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için kıyasıya bir yarışa girdiği, Adana Demirsporlu Tayyip Talha transferinde yılan hikayesi sona erdi. 22 yaşındaki savunmacı tercihini siyah-beyazlı kulüpten yana kullandı.

"KİMSEYLE PARA PAZARLIĞI YAPMADIM"

Beşiktaş, Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'u renklerine bağladı. Transfere ilişkin A Spor'a açıklamada bulunan Mavi Şimşekler'in Başkanı Murat Sancak, "Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun, Beşiktaş kulübüne daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk, kimseyle para pazarlığı yapmadım." ifadelerini kullandı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Beşiktaş'ın Tayyip Talha Sanuç transferi için Adana Demirspor'a 1.5 milyon euro bonservis, bonuslar ve sonraki satıştan pay verecek. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki savunmacı ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu - Son Dakika
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