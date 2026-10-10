TB2L: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 74 - Bayrampaşa Belediye: 75

TB2L: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 74 - Bayrampaşa Belediye: 75Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin ilk haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Bayrampaşa Belediye’ye 75-74’lik skorla mağlup oldu.
Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin ilk haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Bayrampaşa Belediye'ye 75-74'lik skorla mağlup oldu.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Salih Acar, İbrahim Halil Atay, Ahmet Eymen Tunçaz
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Berkan Aksu 10, Kevin Kaspar 8, Barboros Bozkurt 5, Mert Ulutaş 6, Gökhan Edge Demirli 25, Umar Atın 6, Ömer Faruk Ermat 1, İlber Aysel, Talat Alp Altunbey 13, Kerem Yaldız
Başantrenör: Musa Enes Akdilek
Bayrampaşa Belediye: Sabahattin Can Göndür 12, Emirhan Merdin 13, Rafi Ömer Oralkan 3, Berke Baran Akçam 16, Oğulcan Metehan Deniz 12, Ahmet Murat Elbaşı 4, Tarık Çolak 10, Gaffar Çetin 5
Başantrenör: Erden Eryüz
1.Periyot: 17-14 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
İlk yarı: 36-31 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3.Periyot: 53-50 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
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