Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu, 108 oy alarak bir kez daha başkan seçildi.
TBF'nin Olağan Genel Kurulu, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilirken 171 delege oy kullandı. Seçim sonucuna göre başkan seçilen Hidayet Türkoğlu 108, başkan adayları Harun Erdenay 42, Erman Kunter de 21 oy aldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, başkanlık seçiminin ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle tüm camiamıza en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Sizler, bizi buraya tekrar takdir ettiniz. Tüm ekibimle birlikte önümüzdeki 3 yıl, daha iyi çalışacağımıza söz veriyorum. İnşallah Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz. İyi ki varsınız. Güzel bir camiamız var. Önümüzdeki süreçte basketbolu umuyorum ki en iyi yerlere çıkartırız. Biz iyi bir takım oyuncusu olduk. Bu süreçte de sizlerle birlikte olacağım. Oy veren ve vermeyen herkesin elini sıkmak için ziyaret edeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yönetim kurulu şu üyelerden oluştu:
Asil Üyeler:
Ali Haluk San
Ali Limoncuoğlu
Batur Şulen
Gökhan Dinçer
Hüseyin Beşok
Kemal Dinçer
Mehmet Fatih Öztürk
Mert Mecit Çetinkaya
Mustafa Sarımermer
Muzaffer Yıldırım
Ömer Onan
Serap Köz Yücesir
Şirin Karadeniz
Yılmaz Argüden
Yedek Üyeler
Emine Sporel Akat
Ali Arslan
Lize Karaboğa Kaplan
Ahmet Semih Beken
Mehmet Serhan Antalyalı
Resul Kerse
Alper Arıkoğlu
Saadettin Cesur
Aydın Şerbetçioğlu
Emre Ballı
Sami Saylan
Mehmet Celalettin Ulusoy
Hayati Efe Oğuz
Serkan Çağatay
Denetleme Kurulu
Asil Üyeler
Sinan Aksu
Cevat Taş
Diğer 3 üye S.G.M. tarafından belirlenecek
Yedek Üyeler
İsmail Cüneyt Ertürk
Enver Aras
Disiplin Kurulu
Asil Üyeler
Can Yalçınkaya
Yavuz Selim Ersu
Tayfun Akçay
Pelin Ölmez
Muhammet Emin Bingöl
Yedek Üyeler
Burak Bülbül
Ahmet Burak Taşkıran
Mehmet Çelikboya - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › TBF'de Hidayet Türkoğlu yeniden başkan - Son Dakika Spor