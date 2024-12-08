Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. haftasına, 5 maçla devam edildi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
???????Kapaklıspor- Fenerbahçe Koleji Novotel: 79-87
Trabzonspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 90-77
MKE Ankaragücü İkon Menkul-Pizzabulls Co Basket: 76-66
Konya Büyükşehir Belediyespor- Gaziantep Basketbol: 97-74
Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Çayırova Belediyesi: 90-85
Son Dakika › Spor › TBL 15. Haftasında 5 Maç Geride Kaldı - Son Dakika
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